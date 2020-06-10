Зеленский: Россиянам будет стыдно за аннексию Крыма 10 10.06.2020, 15:45

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Владимир Зеленский

Президент Украины о символическом событии, которое произойдет в день возвращения оккупированных территорий.

Россияне в будущем будут стыдиться оккупации Крыма, без его возвращения в состав украинских территорий нормальное общение народов этих стран невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».

«Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что вышло», — сказал политик. Зеленский сообщил, что без возвращения Крыма будущие поколения украинцев и россиян не смогут «дружески», «нормально» общаться.

9 мая украинский лидер анонсировал проект создания новых мемориальных символов, в рамках которого, по его словам, планируется «установить в Украине четыре колокола». Среди прочего Зеленский пообещал поставить их в Донецке и Симферополе. Он заявил, что все колокола прозвонят, когда Украина «вернет своих людей и свою землю».