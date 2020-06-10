Эксперты предсказали России рекордное с развала СССР падение экономики 2 10.06.2020, 16:28

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Фото: Reuters

В оптимистичном сценарии ВВП РФ потеряет 8%.

Российскую экономику в 2020 году ждет падение, которого не было с начала 1990х, считают эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет finanz.ru.

В оптимистичном сценарии ВВП РФ потеряет 8%, а в случае второй коронавируса - 10%, говорится в докладе ОЭСР, опубликованном в среду.

Экономический спад в России, по оценке организации, может стать беспрецедентным с развала СССР и превысить показатели как кризиса 2009 года (-7,8%), так и дефолтного 1998-го (-5,3%), не говоря уже о рецессии 2015-16 гг, которую Росстат оценил всего в 2,3%.

Вернуться к докризисным уровням в 2021-м году экономика РФ не сможет даже в благоприятном сценарии, считают в ОЭСР: без второй волны коронавируса восстановительный рост составит 6% (то есть три четверти от падения), если же пандемия вернется после снятия карантина - то 4,9% (меньше половины от обвала).

Экономическая активность «не восстанавливается и не может вернуться к норме», в ряде стран падение ВВП превышает 20% из-за остановки работы предприятий и скачка безработицы, а к концу 2021 года потери доходов в мире превысят показатели любой предыдущей рецессии за последние 100 лет - это повлечет «тяжелые и долгосрочные последствия для людей, фирм и правительств», констатирует организация.

В оптимистичном сценарии - без второй волны - мировая экономика схлопнется на 6%, чего не было ни разу с Великой депрессии 1930х, прогнозирует ОЭСР. В денежном выражении глобальный ВВП уменьшится почти на 5 триллионов долларов, потеряв сумму, эквивалентную размеру экономики Японии, двум экономикам Франции и трем экономикам РФ.

В сценарии с двумя волнами пандемии падение ускорится до 7,6%. Денежные потери мирового ВВП - 6 трлн долларов - будут такими, как если бы с экономической карты в одночасье исчезли Германия и Южная Корея.

Самый тяжелый удар в результате кризиса придется перенести Евросоюзу: его экономика упадет на 9,1% в сценарии с одной волной на 11,5% - с двумя. Франции грозит спад в 11,4-14,1%, Германии - от 6,6% до 8,8%. В целом крупнейшие страны G20 потеряют от 5,5% до 7,3% ВВП.

Американская экономика упадет на 7,3-8,5% в зависимости от того, смогут ли власти остановить новый виток пандемии.

В рецессию - первую в новейшей истории - скатится даже Китай, считают в ОЭСР. В оптимистичном сценарии его экономика потеряет 2,6%, в пессимистичном - 3,7%.

«Глобальная активность рухнула, а восстановление идет медленно и неуверенно», - говорится в докладе ОЭСР. Мировая торговля уменьшилась на 3% за первый квартал, а по итогам года товарооборот обвалится на 11,4%.

«Объем международных экспортных заказов упал в апреле до рекордно низкого уровня и остается крайне слабым в мае. Особенно значительное снижение оказалось в странах Европы, а также в Индии и Индонезии», - отмечают эксперты организации.