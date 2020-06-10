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Минчанин: Белорусский народ смелый, а слабая у нас власть

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  • 10.06.2020, 16:21
  • 2,604
Минчанин: Белорусский народ смелый, а слабая у нас власть
Скриншот из видео Белсат

Что говорят люди на пикетах альтернативных кандидатов.

Минчанин дал оценку своим соотечественникам и власти Telegram-каналу "Баста!":

- На самом деле, белорусский народ очень смелый. Мы находимся, как на семи ветрах. У нас во время Второй мировой каждый четвертый погиб. Во время войны в Афганистане люди наши, солдаты погибали. Белорусский народ сильный, смелый. Слабая у нас власть.

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