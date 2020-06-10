Минчанин: Белорусский народ смелый, а слабая у нас власть

Минчанин: Белорусский народ смелый, а слабая у нас власть2
- 10.06.2020, 16:21
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Что говорят люди на пикетах альтернативных кандидатов.
Минчанин дал оценку своим соотечественникам и власти Telegram-каналу "Баста!":
- На самом деле, белорусский народ очень смелый. Мы находимся, как на семи ветрах. У нас во время Второй мировой каждый четвертый погиб. Во время войны в Афганистане люди наши, солдаты погибали. Белорусский народ сильный, смелый. Слабая у нас власть.
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