ВВС США впервые в истории возглавил афроамериканец 10.06.2020, 16:15

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Чарльз Браун

Фото: ВВС США

Кандидатура Чарльза Брауна получила в Сенате единогласную поддержку.

Военно-воздушные силы США впервые в истории возглавил афроамериканец. О назначении темнокожего генерала Чарльза Брауна командующим ВВС в Twitter объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет "Гордон".

Он уточнил, что сегодня Сенат дал согласие на назначение Брауна.

"Исторический день для Америки! С нетерпением жду возможности работать с генералом Брауном, который является патриотом и великим лидером", – написал Трамп.

Кандидатура Брауна получила в Сенате единогласную двухпартийную поддержку: "за" проголосовали 98 сенаторов, "против" – никто.