В США нашли клад на миллион долларов 1 10.06.2020, 16:48

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Форрест Фенн

Фото: AP

Десять лет назад его спрятал коллекционер из Иллинойса.

В Скалистых горах (национальный парк Йеллоустоун, США) нашли клад, который там спрятал коллекционер Форрест Фенн, пишет «Медуза».

О сундуке с драгоценными камнями, золотыми монетами и ювелирными изделиями Фенн рассказал в 2010 году в автобиографии. Спрятать клад он решил в конце 1990-х, когда у него диагностировали рак. Таким образом он собирался оставить о себе особую память. Развитие болезни удалось остановить, но идею с кладом Фенн все равно реализовал.

По словам Фенна, которому сейчас уже почти 90 лет, с ним связался аноним и сообщил, что нашел сундук. В подтверждение находки кладоискатель прислал фотографию. По словам счастливчика, ему помогло стихотворение-подсказка из книги коллекционера.

Всего в книге было девять ключей — только разгадав их все, можно было найти клад. Поисками занимались тысячи людей. Фенн говорил, что сундук находится в безопасном месте, но, тем не менее, призывал быть осторожными при поисках.

Отвечая на вопрос как он себя чувствует после того, как клад нашли, Фенн сказал: «Не знаю. Наполовину это радость, наполовину — грусть от того, что история закончилась».