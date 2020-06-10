В Могилеве — пик заболеваемости коронавирусом 1 10.06.2020, 17:12

1,754

Больницы переполнены, тесты не делают, многим зараженным отказывают в госпитализации.

Об этом пишет Telegram-канал "Баста!":

"В Могилеве - пик заболеваемости, - пишет читатель Telegram-канала. - Все больницы переполнены, мест нет. Тесты ПЦР (мазки) не делают, их не хватает. Некоторым делают только экспресс-тесты, которые на первых этапах заболевания нерезультативны.

Мою сестру никак не лечили 11 дней, температура все это время поднималась до 38. Только на 11-й день болезни, когда состояние было совсем плохим, наконец, поставили диагноз "ковид". Скорая отказывалась везти в больницу, потому что, по их словам, "все перегружено". Вечером удалось добиться госпитализации.

Сын и муж тоже заразились, но муж с температурой ездил на работу, так как ему больничный не открывали, ведь официально в семье "никто не болел".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.