Работники ЖКХ в Новогрудке взбунтовались и отказались ставить подписи за Лукашенко

Работники ЖКХ в Новогрудке взбунтовались и отказались ставить подписи за Лукашенко7
- 10.06.2020, 17:22
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Жители города недовольны политикой властей.
Сотрудники ЖКХ из Новогрудка начали сбор подписей за Александра Лукашенко по распоряжению местного исполнительного комитета. Но из 600 человек, работающих там, только 26 подписали, а остальные выступили против Лукашенко и категорически отказались подписаться за него, сообщает «Радыё Рацыя».
Глава ЖКХ Николай Барановский был вызван председателем райисполкома и предупрежден, что если его коллектив не подпишется за Лукашенко, контракт с ним не будет продлен.
Николай Барановский собирается в ближайшее время собрать весь коллектив ЖКХ и попросить своих сотрудников расписаться за Лукашенко. Но сотрудники ЖКХ не собираются ставить подписи за него. Жители Новогрудка недовольны политикой действующего правительства, а также зарплатами, бедностью и текущей ситуацией в стране.