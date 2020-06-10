Работники ЖКХ в Новогрудке взбунтовались и отказались ставить подписи за Лукашенко 7 10.06.2020, 17:22

3,817

иллюстрационное фото onliner.by

Жители города недовольны политикой властей.

Сотрудники ЖКХ из Новогрудка начали сбор подписей за Александра Лукашенко по распоряжению местного исполнительного комитета. Но из 600 человек, работающих там, только 26 подписали, а остальные выступили против Лукашенко и категорически отказались подписаться за него, сообщает «Радыё Рацыя».

Глава ЖКХ Николай Барановский был вызван председателем райисполкома и предупрежден, что если его коллектив не подпишется за Лукашенко, контракт с ним не будет продлен.

Николай Барановский собирается в ближайшее время собрать весь коллектив ЖКХ и попросить своих сотрудников расписаться за Лукашенко. Но сотрудники ЖКХ не собираются ставить подписи за него. Жители Новогрудка недовольны политикой действующего правительства, а также зарплатами, бедностью и текущей ситуацией в стране.