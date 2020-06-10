На Зеленского составили протокол из-за его визита в кафе в карантин 10.06.2020, 17:37

Фото: Офиса президента Украины

Президент Украины нарушил карантинные меры.

В отношении ряда высокопоставленных лиц Украины, включая президента страны Владимира Зеленского, составили административные протоколы за нарушение карантина, после того как президент вместе с сопровождающими его чиновниками выпил кофе в кафе города Хмельницкий. Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

«По факту нарушения карантина полицейские составили админпротоколы на владельца и посетителей кафе. Вопреки карантинным ограничениям деятельности кафе (кроме террас) владелец заведения возобновил работу, а затем обслуживал посетителей», — говорится в сообщении.

Полиция уточнила, что протоколы по ст. 44-3 (нарушение карантина) составлены, кроме Зеленского, на руководителя офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого мэра Александра Симчишина.