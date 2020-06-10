Белорусские бизнесмены начали массово делать скидку для покупателей в 3% 3 10.06.2020, 17:48

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Маленькая скидка с большим намеком.

The Village Беларусь рассказывал: полученные в народном интернет-голосовании 3% Лукашенко стали новым беларуским мемом. Про «Сашу три процента» пока еще не пошутил только он сам. Мем ушлел в народ, и их живо подхватил бизнес: принялся налево и направо раздавать скидку в 3% на разные товары и услуги. Вроде мелочь, но мы-то знаем.

Похоже, пранк вышел из-под контроля, и скоро скидки в 3% не будет только у государственных предприятий.

Интернет-магазин OZ.by предлагает 3%-ю скидку на домашние тапочки. Именно тапок является одним из символов предвыборной кампании четы Тихановских. У одной модели, кстати, скидка вообще 20%.

Сеть заправок А-100 в течение пяти дней предлагала скидку на трех своих заправках.

Витрина неназванного магазина в Полоцке тоже предлагает самую главную скидку лета.

Интернет-магазин товаров для животных предлагает скидку на уничтожителей паразитов. Нет, не тараканов.

Гродненский печатный центр Artifact предлагает заказать ситуативные футболки.

Наши коллеги из Marketing.by тоже нашли немало интересного.

Магазин Symbal.by запустил акцию «Чэсны адсотак»: до 9 августа в магазине и на сайте по промокоду ПСІХОЗ% будет предоставляться скидка в 3% на все товары.

Также был разработан специальный принт для маек, кепок, масок и чашек:

Директор маркетингового агентства Gusarov Андрей Гусаров готов со скидкой проконсультировать людей с именем Александр:

Руководителей студии красоты «Фабрика Грёз», видимо, очень зацепило высказывание президента о женщинах и конституции, поэтому до 9 августа по кодовой фразе «Конституция не для женщин» можно получить скидку 3% на массаж лица:

Бренд одежды Honar объявил о «долгожданной скидке в 3%» до 9 августа по промокоду alex111:

«Паритетбанк» предложил пенсионерам бонус 3% годовых на карту:

Жителям Молодечно повезло — они могут воспользоваться скидкой 3% в интернет-магазине 21vek.by:

Поставщик сувенирных решений компания Universal Press выпустила футболки с принтом «ПераМЕНСК MMXX»:

E-dostavka.by предложила скидку на всё, заказанное 9 июня до 14 часов: