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Ученые: Массовое ношение масок может уберечь от второй волны эпидемии коронавируса

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  • 10.06.2020, 17:55
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Ученые: Массовое ношение масок может уберечь от второй волны эпидемии коронавируса

Ношение масок до появления симптомов заболевания вдвойне уменьшает уровень заражения других.

Британские ученые провели математическое моделирование, с помощью которого выяснили, что повсеместное ношение защитных масок позволит избежать второй волны эпидемии COVID-19 и снизит скорость передачи вируса. Исследование ученых университетов Гринвича и Кембриджа опубликовано 10 июня в научном журнале The Royal Society, пишет "Гордон".

COVID-19 характеризуется тем, что вновь инфицированные люди могут невольно заражать других, отметили ученые, которые выяснили преимущества ношения масок.

В исследовании подчеркивается: даже маски, сшитые в домашних условиях, могут значительно снизить скорость передачи вируса, если достаточное количество людей будет носить их в общественных местах. Также, по мнению авторов исследование, ношение масок до появления симптомов заболевания вдвойне уменьшает уровень заражения других.

Массовое использование масок и социальное дистанцирование могут стать приемлемым способом борьбы с пандемией и восстановления экономической активности до разработки вакцины против COVID-19.


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