Блогер: Даже мой 86-летний дед уже давно от этого дурака открестился 1 10.06.2020, 18:03

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Против Лукашенко сейчас вся Беларусь.

Автор YouTube-канала «Люди PRO» поделился мнением о политической ситуации в Беларуси.

— Перемены в Беларуси уже реально назрели. Потому что этот усатый дядя (Лукашенко — прим.) уже задолбал всех. И даже мой дед, ему сейчас 86 лет, он работал, у него 50 лет стажа... Не сказать, что коммунист, но всю жизнь работал, крутился, и он когда-то еще уважал Лукашенко. Потом смотрю: он уже «Народную Волю» стал читать и так далее, — говорит блогер с аудиторией почти в 200 тысяч подписчиков.

— Вчера с мамой разговаривал: «Что там дед? Как там поддержка Лукашенко?». Она говорит: «Да нет, он уже давно от этого дурака открестился». Я говорю: «А чего он потерял уважение в глазах моего деда?» А она говорит: «Он [не уважает] за то, что он (Лукашенко — прим.) пересажал всю интеллигенцию, врачей, инженеров, директоров заводов и так далее...» В общем, мой дед потерял к Лукашенко уважение и, в принципе, потеряла вся страна. Дальше уже так нельзя, — резюмировал блогер.