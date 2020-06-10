Навальный выпустил расследование о миллионах российской чиновницы 10.06.2020, 18:08

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Алексей Навальный

Фото: AP

Глава ФБК рассказал о недвижимости семьи главы Росприроднадзора.

Фонд борьбы с коррупцией, основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным, рассказал о недвижимости семьи главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. По данным ФБК, у родителей-пенсионеров Радионовой есть четыре квартиры в Москве на общую сумму примерно 655 млн рублей, а также недвижимость в Ницце на 40 млн рублей. «Добавляем подмосковную дачу, которая у пенсионеров тоже есть, дом 600 м² и участок 34 сотки и получается 720 млн», — говорится в расследовании.

Как указывают борцы с коррупцией, квартира на Лазурном побережье приобретена в 2017-м году, оформлена на фирму родителей — Геннадия и Татьяны Радионовых. Квартиру приобрели за полмиллиона евро, говорится в расследовании. В 2011 году в собственности Татьяны Радионовой также появилась квартира в центре Москвы, в Фурманном переулке, ее площадь — 102 квадратных метра, стоимость, по оценке ФБК, минимум 86 млн рублей.

Кроме того, Татьяна Радионова вместе с братом Светланы Радионовой прокурором Западного округа Москвы Григорием Радионовым владеют 189-метровой квартирой в элитном жилом комплексе на Цветном бульваре. В этом доме, в частности, живут заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, телеведущий Дмитрий Киселев, заместитель Собянина Наталья Сергунина. «Такая квартира стоит около 210 млн рублей», — заявляет Навальный. В этом же жилом комплексе Радионовым принадлежат еще две квартиры площадью 160 и 162 квадратных метра. Они оформлены на отца главы Росприроднадзора Геннадия Радионова.

В декларации Светланы Радионовой за 2017 год значится доход в 400 тыс. рублей в месяц и одна квартира в 60 квадратных метров. «Больше ничего — ни дачи, ни автомобиля, ни какого-то паранормального дохода. Живет человек на зарплату», — заявляет Навальный.

В расследовании также говорится, что карьеру Светлана Радионова начала в 22 года с работы в прокуратуре. До назначения в Росприроднадзор работала заместителем начальника Ростехнадзора, курировала нефтяную отрасль.

В СМИ пишут, что своими карьерными успехами Радионова обязана Антону Устинову, который в начале 2000-х работал в ФНС, участвовал в «деле ЮКОСа», затем был личным помощником Игоря Сечинаи советником президента РФ Владимира Путина по ТЭК. В 2016 году Устинов стал председателем правления страховой группы СОГАЗ.

Также в материале ФБК отмечена любопытная деталь: по решению суда заблокировано более 100 сайтов о, «казалось бы, никому не известной и не интересной чиновнице Радионовой».