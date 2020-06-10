Для полета на Луну: SpaceX переделает конструкцию огромного корабля Starship 10.06.2020, 18:42

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фото: SpaceX

Гигантская ракета SpaceX может сыграть ключевую роль в создании постоянной базы на Луне.

Starship, гигантская ракета SpaceX, предназначенная для отправки первых людей на Марс, может сыграть ключевую роль в создании постоянной базы на Луне, пишет «Новое время».

Но для завершения этого проекта, возможно, аппарату придется пройти некоторые переделки, пояснил Илон Маск.

На своей странице в Twitter Илон Маск отметил некоторые особенности Starship, которые будут необходимы в полете на Луну.

«Мы работаем над новыми ногами. Более широкая стойка и возможность автоматического выравнивания. Это важно для того, чтобы наклониться к ветру или приземлиться на скалистые и ямные поверхности».

Маск также признал, что от некоторых особенностей Starship придется отказаться. Так, отсутствие на Луне ветра позволит сэкономить вес и не устанавливать дополнительные маневровые двигатели, которые бы удерживали корабль вертикально при посадке в шторм.

Кроме того, на лунном Starship не будет закрылков и теплового щита. Они бы действительно не пригодились при посадке в вакууме, но без них корабль не сможет вернуться и сесть на Землю, так как сгорит в атмосфере, а это значит, что все полеты лунной версии будут в один конец.

«Не нужно возвращать наши корабли обратно. Они могут служить частью первой базы Луны», — написал Маск.

Корабли проекта Starship, которые в настоящее время разрабатываются в Техасе, предназначены для одновременной отправки до 150 тонн груза или до 100 человек в космос. Такой аппарат полностью пригоден для повторного использования и использует жидкий кислород и метан в качестве топлива. Это означает, что люди могут лететь на Марс, заправляться, используя ресурсы планеты, и летать домой, используя тот же корабль.

Маск ранее дал понять, что намерен отправить первые корабли на Марс к 2022 году с целью создания города до 2050 года. Но у SpaceX также есть планы достичь Луны. Пол Вустер, главный инженер SpaceX, заявил в октябре 2019 года, что компания может построить базу на Луне одновременно с созданием базы на Марсе.

SpaceX строит сразу несколько ракет Starship, поскольку основатель компании Илон Маск поставил перед собой амбициозную задачу начать регулярный запуск Starship и доказать, что его можно легко использовать повторно.

После завершения строительства, Starship станет огромной ракетой, так как SpaceX спроектировала этот корабль для перевозки до 100 человек. Но, что еще более важно, компания применяет уроки, извлеченные из посадок других своих ракет, чтобы сделать Starship полностью пригодным для повторного использования.

Добавим, в ноябре 2019, на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса во время предварительных испытаний у корабля Starship Mk1 оторвало верхнюю часть.

Во время аварии аппарат проходил стандартный тест, чтобы проверить, может ли он выдержать экстремально холодные температуры, подобные тем, с которыми он столкнется при реальном использовании.

Верхняя часть корабля отделилась и совершила неуправляемый полет, поднявшись на высоту около 150 метров. Пострадавших в результате аварии нет.

«Целью сегодняшнего теста было максимальное повышение давления в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным. Пострадавших не было, и это не был серьезный удар для нас», — заявили в SpaceX после испытаний.