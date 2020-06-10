Артемий Троицкий: Удачи тебе, прекрасный белорусский народ! 2 10.06.2020, 19:31

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Артемий Троицкий

Диктатура может закончиться в Беларуси уже в этом году.

Известный российский музыкальный критик и общественный деятель Артемий Троицкий поделился на YouTube-канале ARU TV мнением о ситуации в Беларуси.

— Поговорим сейчас о белорусских делах. К Беларуси сейчас внимание приковано в связи с двумя вещами. Вещь первая — это, естественно, эпидемия коронавируса. Вещь вторая — это предстоящие в начале августа президентские выборы. Сначала поговорим о вирусе. С ним все более понятно, хотя, честно говоря, совсем непонятно. Лукашенко, как известно, поначалу вообще говорил, что нет никакого вируса, что Беларусь эта зараза не возьмет. Рекомендовал лечиться прогулками на тракторе на свежем воздухе, а также водкой, банькой и молодкой. Оказалось, что Лукашенко был совсем не прав, потому что вирус в Беларусь пришел. И довольно-таки «победоносно». Количество смертей от коронавируса в Беларуси очень и очень сильно - примерно в 20 раз - занижено.

Мое мнение по поводу ситуации в Беларуси. Стоит две главные задачи перед белорусским народом: задача №1 — прекратить в Беларуси диктатуру, эту авторитарную, а, фактически, тоталитарную форму правления. То, что в Беларуси диктатура, абсолютная несменяемость власти, абсолютная зацикленность на одном человеке — это совершенно очевидно и спора тут нет. Это надо менять. Задача №2 — ни в коем случае не сближаться с путинской Россией. Тут я подчеркиваю слово путинской.

Ситуация разворачивается интересно и было бы здорово, если бы Беларусь в лице своего гражданского общества продемонстрировала, что граждане там на самом деле смелые и инициативные. Так что удачи вам! Удачи тебе, прекрасный белорусский народ! — сказал Артемий Троицкий.