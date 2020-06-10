Акции Tesla достигли исторического максимума 10.06.2020, 19:36

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За год акции Tesla выросли почти на 400%.

Акции Tesla достигли исторического максимума на торгах в среду, 10 июня, свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ.

По состоянию на 17:55 по Минску бумаги выросли на 6,52% — до $1002,2. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1011,65. Общая стоимость компании превысила $185,5 млрд, передает РБК.

В среду, 10 июня, аналитик Wedbush Дэниэл Айвс повысил годовой прогноз цены на акции Tesla с $800 до $1000, однако сохранил нейтральный рейтинг акций. Оптимистичный взгляд Айвса на акции отражает признаки растущего спроса в Китае, оживление экономики США и Европы, а также потенциальные инновации Tesla в области аккумуляторов.

На рост акций также могло повлиять письмо главы Tesla Илона Маска к сотрудникам компании. В нем он сообщил о планах начать серийное производство коммерческих грузовиков Tesla Semi, сообщало агентство Reuters. Маск рассказал сотрудникам, что компания планирует начать поставки этих автомобилей в 2021 году.

Специалист финансовой компании The Motley Fool Дэниэл Спаркс отметил, что за год акции Tesla выросли почти на 400%. По мнению аналитика, впечатление на инвесторов произвели рост продаж и повышение прибыльности компании.

Спаркс также отметил, что в начале недели ежемесячные продажи автомобилей Model 3 подскочили до рекордно высокого уровня в Китае. Это говорит о том, что спрос на машины Tesla на китайском рынке растет, сообщил эксперт. В понедельник, 8 июня, торги на NASDAQ также завершились рекордной ценой акций Tesla, которая достигла $949,92.