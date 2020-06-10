Сергей Тихановский — судье: «Но пасаран!» 21 10.06.2020, 20:06

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Фото: tut.by

Народный блогер по видеосвязи выразил твердое намерение защищать свою позицию.

10 июня в Гомельском областном суде рассматривали апелляционную жалобу народного блогера Сергея Тихановского («Страна для жизни»). Он участвовал в процессе по видеосвязи, но присутствующие (а среди них были жена и мать Сергея) слышали только его голос — телевизор с трансляцией был повернут в сторону судьи, сообщает tut.by.

Тихановский находится за решеткой с 29 мая по так называемому «гродненскому делу». Правозащитники признали блогера политзаключенным.

Претендент в кандидаты в президенты Светлана Тихановская приехала в Гомель на апелляцию по административному делу мужа.

Жалоба, которую рассматривал суд, касается одного из административных процессов, по которому в мае Сергей Тихановский получил 15 суток ареста (решение вынес суд Советского района Гомеля). Он доказывает, что не нарушал закон, и просил постановление суда отменить.

Судья Александр Сужаев настаивал, что с участием Тихановского состоялся «митинг», «несанкционированное мероприятие». Тот в ответ говорил, что на самом деле это было интервью: «Подхожу к человеку с микрофоном, спрашиваю его: «Как живется в Орше?» — «Плохо». Он возмущен, что протоколы составили не только на него, но и на людей, которые приходили на встречу. Блогер назвал это «запугиванием людей» и преследованием «по политическим мотивам».

«Почему тогда очередь в магазине, где люди стоят и тоже жалуются на то, что плохо живется в стране, не называют митингом?» — спрашивал у судьи Сергей Тихановский.

Судья апелляцию Тихановского не удовлетворил.

За секунды до отключения видеосвязи Сергей Тихановский успел крикнуть: «Но пасаран!»

«Но пасаран» — политический лозунг, выражающий твердое намерение защищать свою позицию.