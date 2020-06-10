Польша с 13 июня откроет границы для жителей стран ЕС 1 10.06.2020, 20:17

1,900

Фото: EPA

C 16 июня будут возобновлены пассажирские рейсы внутри ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что 13 июня Польша откроет границы для граждан стран Европейского союза, передает «Радио Польша».

Он отметил, что это связано с уменьшением количества коронавирусных инфекций в ЕС:

«Границы будут закрыты до пятницы включительно — до 12 июня».

Глава правительства Польши добавил, что с 16 июня будут возобновлены пассажирские рейсы внутри ЕС.