Польша с 13 июня откроет границы для жителей стран ЕС

Польша с 13 июня откроет границы для жителей стран ЕС1
- 10.06.2020, 20:17
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C 16 июня будут возобновлены пассажирские рейсы внутри ЕС.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что 13 июня Польша откроет границы для граждан стран Европейского союза, передает «Радио Польша».
Он отметил, что это связано с уменьшением количества коронавирусных инфекций в ЕС:
«Границы будут закрыты до пятницы включительно — до 12 июня».
Глава правительства Польши добавил, что с 16 июня будут возобновлены пассажирские рейсы внутри ЕС.