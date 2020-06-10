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Новые случаи COVID-19 выявлены на предприятиях Могилевской области

  • 10.06.2020, 20:25
  • 1,235
Новые случаи COVID-19 выявлены на предприятиях Могилевской области
иллюстрационное Фото: MALAYMAIL.COM

Заражение обнаружено на ОАО «Бабушкина крынка» и ОАО «Молочные горки».

"Могилев, ОАО "Бабушкина крынка, там работает муж, - пишет читательница телеграм-канала “Баста!”. - Он неделю с температурой, теперь дети болеют. Муж второй раз был на приеме, только тогда сказали сдать анализ, переназначили другой антибиотик.

Вызвали скорую отвезли в областную больницу, детей проверили, анализы не брали, сказали все хорошо. Почему температура – наверное, мне самой нужно выяснять. Педиатр с утра сказала, что "наверное, что-то вирусное" и назначила гроприносин. Про тест или КТ даже и речи не шло".

"Горки, Могилевская область, ОАО "Молочные горки", - пишет житель райцентра. - В сыродельном участке - два положительных теста в разных сменах, но на самоизоляцию отправили только одну работницу.

Завод закупил для сотрудников экспресс тесты, составили график прохождения до конца сентября. Уже переболеть все успеют".

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