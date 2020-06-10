Ученые создали «вечный» аккумулятор для электромобилей 3 10.06.2020, 21:04

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Батарея вдвое превосходит по сроку службы существующие аналоги.

Китайская компания Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), выпускающая аккумуляторы для электромобилей для Tesla и Volkswagen, объявила о создании батареи, которая обладает заявленным ресурсом в 16 лет службы или 2 миллиона километров пробега, сообщает «Популярная механика» со ссылкой на Bloomberg.

Новую батарею, которая уже получила название «вечной», производитель готов поставлять всем заинтересованным в технологии автопроизводителям, заявил глава CATL Цзэн Юйцюнь. Инновационный аккумулятор готов к серийному производству и при этом уже заключены контракты на их поставку, но фирма не раскрывает, кто стал покупателем.

Отметим, что в мае 2020 года появилась информация о начале сотрудничества Tesla и CATL в области создания аккумулятора для электромобилей. Является ли новая разработка плодом американо-китайского взаимодействия — не сообщается.

Напомним, в настоящее время стандартной гарантией для батарей электромобилей являются 8 лет или 150 тысяч км пробега, а предыдущим «рекордом» стала гарантия в 15 лет эксплуатации или 1 миллион км пробега, которую пообещала Toyota для электрического фургона ProAce Electric. Гарантия во всех случаях подразумевает сохранение 75% от первоначальной ёмкости батареи.