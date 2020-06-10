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«Саша 3%» украл 3,5 тысячи подписей за Светлану Тихановскую

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  • 10.06.2020, 21:14
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«Саша 3%» украл 3,5 тысячи подписей за Светлану Тихановскую
фото: tut.by

Но ее инициативная группа уверенно продолжает работу.

Члены инициативной группы Светланы Тихановской продолжают подвергаться нападениям: их задерживают, некоторых — прямо на пикете по сбору подписей, арестовывают на «сутки». Вместе с некоторыми из них «арестованными» оказались и собранные за выдвижение Тихановской подписи.

В Гродно 29 мая, в автомобиле, на котором приехала команда Тихановских, лежали подписные листы с 2 тысячами подписей. Позже автомобиль с парковки исчез, а вместе с ним и подписи.

— Подписные листы находились в автомобиле на парковке, который потом забрали в рамках уголовного дела. Члены инициативной группы написали заявление, чтобы им вернули подписи, но пока ответа нет, — рассказал tut.by пресс-секретарь инициативной группы Александр Кабанов.

Еще 1,5 тысячи подписей были с собой у Олега Бобровского, которого задержали 7 июня при подъезде к Комаровке. Мужчину увезли в РУВД (позже ему дали 20 суток ареста и штраф, — Прим.), его автомобиль — на штрафстоянку. Члены инициативной группы написали заявление в РУВД с требованием объяснить, почему задержали автомобиль, и о возврате подписей. Ответ тоже пока не получен.


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