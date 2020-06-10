Вспышка COVID-19 зафиксирована в гомельской школе №52 1 10.06.2020, 21:21

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35 человек – контакты первого уровня.

Читатели телеграм-канала “Баста!” из Гомеля сообщают о вспышке коронавируса в средней школе №52. 35 человек – контакты первого уровня.

"Не стала исключением по коронавирусу и средняя школа №52 в Гомеле, - пишет читатель. - Здесь на прошлой неделе на выпускные экзамены пришел ученик 11-го класса с температурой, однако, по словам родителей, учителя не приняли никаких мер. В результате, сейчас 35 человек - контакты первого уровня, отправлены на самоизоляцию на две недели.

Директор школы также с сегодняшнего дня обязана придерживаться самоизоляции. Помимо возможного заражения вирусом, весь выпускной класс лишился торжественного вручения дипломов и праздника, которого они так ждали 11 лет".

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