«Газпром»: Лукашенко задолжал за газ почти $166 миллионов 9 10.06.2020, 21:27

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Долг озвучил глава «Газпрома»Алексей Миллер.

Вопросы поставок нефти и газа и цены на них неоднократно становились яблоком раздора в отношениях между Беларусью и Россией. Вот и сейчас выяснилось: республика задолжала за российский газ ни много ни мало $165,57 миллиона - именно такую сумму озвучил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает kp.by.

Хронология нынешнего газового противостояния началась в середине февраля. Тогда посол Беларуси в России Владимир Семашко и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали соглашение, в котором оговорили цену на российский газ на этот год - 127 долларов за тысячу кубов. Белорусская сторона настаивала на более низкой стоимости, но российские партнеры не согласились. К вопросу цены Беларусь возвращалась еще несколько раз. Тем более что цены на мировом рынке упали до исторически минимального уровня.

- Я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65 - 68, но никак не $127, как для Беларуси. Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. - Прим. Авт.), что Германии продают природный газ до $70… - возмутился в середине мая Лукашенко.

Тогда же диктатор отметил, что он «заострял этот вопрос на видеоконференции в рамках ЕАЭС». Действительно, во время евразийского саммита между президентами Беларуси и России поднимался вопрос о том, чтобы унифицировать тарифы на транспортировку газа в ЕАЭС - сейчас они примерно в три раза выше, чем для РФ, и считаются в долларах. Подобное решение позволило бы снизить цену на российский газ для Беларуси примерно в три раза и, возможно, прекратить дальнейшие споры по его цене. Но позиция, озвученная Владимиром Путиным, иная: единый тариф на транзит газа по ЕАЭС «может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения».

Дальше события перешли из плоскости концептуальных межгосударственных решений к цифрам, требованиям и обмену письмами.

Две недели назад глава российского правительства Михаил Мишустин подчеркнул важность четкого выполнения двусторонних договоренностей между странами именно в нефтегазовой сфере. А руководитель «Газпрома» Алексей Миллер вдруг заявил о задолженности Беларуси за газ и даже озвучил ее сумму.

- Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165,57 миллиона долларов. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года. Письмо с изложением этой позиции было направлено министру энергетики Республики Беларусь, - цитирует слова Миллера «Коммерсантъ».

Ответ белорусской стороны не заставил себя долго ждать. «Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ», - такое сообщение размещено на официальном сайте Министерства энергетики республики. Но имеет вопросы к качеству российского газа. Качество определяется, кроме прочего, калорийностью газа - проще говоря, количеством тепла, которое выделяется при сжигании. В международных коммерческих контрактах, как правило, фиксируется не только конкретная цена тысячи кубометров газа, но и определенный уровень калорийности. Белорусская сторона в письме «Газпрому» выразила сомнения в том, что методики определения калорийности в Беларуси и России совпадают. И попросила прислать российскую методику, чтобы сравнить ее с белорусской. Но из лаконичного ответа «Газпрома», как пишет Интерфакс, стало понятно лишь то, что цену на газ для Беларуси Россия менять не собирается. А дальнейшие переговоры о цене и поставках газа в 2021 году возможны исключительно после погашения долга.

Во вторник, 9 июня, в формате видеоконференции прошел очередной раунд переговоров. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и белорусский посол в России Владимир Семашко общались с министром энергетики России Александром Новаком и советником председателя правления «Газпром» Александром Мешковым. Белорусская сторона придерживалась своей линии: мы ждем от российских партнеров методики расчета калорийности газа и в очередной раз подчеркиваем необходимость пересмотра цен на него до корректного и справедливого уровня.

- Переговорный процесс по выработке взаимоприемлемых решений продолжится. Надо подождать и посмотреть, как будут развиваться события, полагаю, что о какой-то динамике можно будет говорить через две-три недели, - сказала в беседе с «Комсомолкой» пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович.

«Все это видится шагом отчаяния со стороны Беларуси»

- Такой показатель, как калорийность газа, всегда в обязательном порядке присутствует в рамках контрактов, а его фактический уровень постоянно контролируется. Очень странно, что белорусские специалисты, работающие в нефтегазовой сфере, только недавно обнаружили, что поставляемый российский газ не отвечает кондиционным требованиям. Белорусские чиновники и специалисты в этом плане очень щепетильны и педантичны. Возникает вопрос: если такая проблема существовала, то почему она была озвучена и публично обозначена именно сейчас? - прокомментировала происходящее обозреватель сырьевых рынков Татьяна Маненок. - Сумма задолженности достаточно серьезная, она не могла сформироваться за пару месяцев, а конкретная цифра озвучена только сейчас. Это странно: если с газом что-то действительно не так в плане качества, то по аналогии с «грязной» нефтью и российская, и белорусская стороны сообщили бы про это гораздо раньше, день в день. Это наводит на мысль, что все эти трения - повод, при помощи которого белорусская сторона пытается усадить партнера за стол переговоров, чтобы обсудить не столько качество газа, сколько его стоимость, и пересмотреть цену в сторону уменьшения не только по поставкам 2021, но и текущего года. Как известно, договориться о стоимости тарифов на транспортировку газа не удается: для Беларуси они в три раза выше, чем в России. Если бы Россия пошла на уступки в этом вопросе, то нам бы не пришлось выпрашивать более низкую стоимость газа. Все происходящее видится каким-то шагом отчаяния с нашей стороны.