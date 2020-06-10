Минчанка на пикете: Уйди по-хорошему! Весь народ Беларуси будет праздновать

Минчанка на пикете: Уйди по-хорошему! Весь народ Беларуси будет праздновать3
- 10.06.2020, 22:56
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Горячий спич белорусской женщины.
Предвыборная гонка в Беларуси в самом разгаре — кандидаты в президенты активно собирают подписи, а люди смело высказываются, пишет «Трибуна».
Трансляцию с пикета организовывают журналисты «Радыё свабода» — приведем только самый эмоциональный монолог. Минчанка жестко прошлась здесь по правителю, убыточным соревнованиям, которые проводились в Беларуси, и строительству ледовых дворцов.