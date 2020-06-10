Россия оставила Асада без денег 2 10.06.2020, 22:17

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Валюта Сирии рухнула на 50% за четыре дня.

Сирия переживает тяжелый валютный кризис после решения США ужесточить санкционный режим, из-за которого от сделок в стране начали отказываться даже российские структуры, пишет finanz.ru.

Курс сирийского фунта к доллару стремительно рушится, штампуя исторические максимумы с середины прошлой недели. Свободное падение ускоряется в ежедневном режиме: в прошлый четверг, 4 июня, курс доллара впервые пробил отметку 2000 фунтов, во вторник, 9 июня, поднялся выше 3000 фунтов, а в среду достиг 3500 фунтов.

За неделю доллар подорожал к фунту на 75%, с начала года - на 250%, а за 9 лет гражданской войны - в 83 раза.

Новый виток девальвации спровоцировали санкции: с 17 июня вступает в силу американский Caesar Act, запрещающий инвесторам сделки, которые можно расценить как помощь правительству Башара Асада, в том числе инвестиции в реконструкцию разрушенной инфраструктуры страны.

Денежные переводы в Сирию занимают от двух до трех недель - поэтому уже в начале июня потоки иностранной валюты в страну резко упали, рассказывает старший научный сотрудник Chatham House Заки Мехчи. Зарубежные компании, даже из «поддерживающей режим» России предпочитают «не рисковать», добавляет он.

Целый ряд компаний приостановили все транзакции - это обрушило и без того скудный приток валюты в экономику, в то же время спрос резко вырос, когда люди ринулись скупать доллары в попытке сохранить сбережения, рассказали Reuters валютные дилеры.

Ударом по Сирии оказался кризис в соседнем Ливане, банки которого обслуживали платежи. В марте Ливан объявил дефолт, не сумев расплатиться по еврооблигациям на 1,2 млрд долларов.

Пока Центробанк Сирии обвиняет в крушении фунта «спекулянтов» и грозит жесткими мерами, стремительная девальвация разгоняет инфляцию: она уже достигла 11,5% в месяц, оценивает Сандра Мэки, директор Центра ближневосточных исследований Университета Оклахомы. Порогом гиперинфляции принято считать уровень в 50% в месяц, напоминает она.

Для населения Сирии, которое в подавляющем большинстве живет за чертой бедности, обвал курса и неизбежное повышение цен станут «катастрофой», говорит Мехчи. Подорожают базовые продукты питания, которые Сирия импортирует, - это рис, макароны и чечевица, предупреждает представитель ФАО Джессика Лосон.

«Есть риск, что еще больше людей будут опрокинуты в голод и нищету, по мере того как повышение цен будет сводить на нет их покупательную способность», - добавляет она.