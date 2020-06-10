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«Очереди по всей Беларуси могут стать ураганом, который сметет Сашу 3%»

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  • 10.06.2020, 22:44
  • 3,421
«Очереди по всей Беларуси могут стать ураганом, который сметет Сашу 3%»
Фото: reuters

Сейчас выбор за нами, за каждым из нас.

"Молчаливые очереди у пикетов по всей Беларуси могут стать ураганом, который легко сметет Сашу 3%". Читатель телеграм-канала “Баста!” из Минска обратился к нам всем.

"Ну что, дорогие белорусы? - спрашивает он. - Что делать будем?

Арестовывают Сергея Тихановского – мы молчим.

Терроризируют семью Сергея – мы молчим.

Берут Статкевича и Северинца – мы молчим.

Громят "Страну для жизни" – мы молчим.

Задерживают известных блогеров – мы молчим.

Винтят активистов по всей стране – мы молчим.

Будем молчать дальше? Тогда списку не будет конца. Саша боится нас, но не потому, что мы молчим, а потому что понимает, что молчаливые очереди у пикетов по всей Беларуси могут стать ураганом, который его легко сметет. Сейчас выбор за нами, за каждым из нас".

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