Виктор Марчик: Все готовы к смене власти 11.06.2020, 7:37

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Фото: belta.by

Против «Саши 3 процента» настроена даже его «вертикаль».

В десятках городов Беларуси одновременно проходят массовые пикеты за кандидатов протеста. Своими впечатлениями о последних событиях в стране с Charter97.org поделился активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима Виктор Марчик:

- Я уже много лет участвую в избирательных кампаниях в Беларуси, но таких очередей к альтернативным кандидатам не наблюдал никогда. Страна всколыхнулась, люди действительно начали просыпаться, им уже не закроешь глаза и уши.

За 26 лет система власти Лукашенко деградировала полностью, в стране все разграблено и разворовано - именно верхушкой власти, его ближайшими приспешниками.

По своим наблюдениям, могу сказать: ситуация в Беларуси близка к революционной. Перемен хотят уже не просто активные граждане и лидеры оппозиции, а практически все население. Более того, практически все понимают, что перемены наступят не на «выборах», а на Площади. И о выходе на Площадь говорят уже те люди, которые раньше совсем не интересовались политикой.

Лукашенко становится все труднее удержать свою бандитскую и проворовавшуюся власть. В принципе, цепляться за нее имеет смысл уже только для него и небольшой кучки людей, которых в результате смены власти будут судить за нарушения Конституции и уголовные преступления.

- В чем особенность протестных пикетов в вашем регионе?

- Я принимал участие во всех слонимских пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Конечно, первое, что меня поразило - это их массовость. При этом одновременно люди показывают сборщикам за Лукашенко «фигу в кармане». Мне известны неоднократные случаи на слонимских предприятиях, когда рабочие прямо говорили начальству: «Нет, за Лукашенко не будем - и точка». Таких массовых отказов подписываться за него не было еще ни в одной избирательной кампании.

Активисты «Страны для жизни» и журналисты их независимых СМИ были на наших пикетах и разговаривали с людьми. Мне и самому было интересно, почему слонимцы так массово приходят и подписываются. Практически каждый первый говорит: все, хватит, пора менять эту систему, при Лукашенко никаких улучшений не будет. Женщины часто говорят о том, что эта власть разбила из семьи: мужей они видят раз в полгода, когда те приезжают с заработков.

Еще более жестко свои претензии к Лукашенко на пикетах высказывают рабочие, которые у нас в регионе «вкалывают» за минималку - $130-140 в месяц. Эти люди уверены, что власть их «кинула». Они так и говорят: «Я тоже хочу кушать, как Лукашенко, красную рыбу, черную икру, хотя бы раз в год ездить на теплые моря». Знаете, это и есть классическая революционная ситуация - как в учебниках. Простой рабочий видит в этой власти обычных преступников, которые его обобрали.

Еще больше подлили масло в огонь нелепая провокация против Сергея Тихановского и его арест в Гродно. Люди собирались группами на улицах и обсуждали это: кто-то смеялся над топорной работой властей, но многие еще больше обозлились. Лукашенко сделал себе только хуже, людей шокировала эта наглость, у нас просто все забурлило, на пикеты стало приходить еще больше народу.

Я в этой связи хочу сказать людям в погонах: не выполняйте бездумно преступных приказов власти. Тем самым и вы становитесь преступниками. И когда сменится власть - а она сменится скоро - вы окажетесь с ней на скамье подсудимых. И тогда не помогут слова: «Ну вы же понимаете… Нам приказали… Мы сами не хотели…». Не прокатит! Обязательно будет разбирательство и придется ответить по всей строгости закона. Неважно, носите ли вы погоны, или сидите в кабинетах, или «считаете» голоса в комиссиях… Просто уже сейчас сделайте выбор в пользу своего будущего.

- Почему вы так уверены, что власть сменится уже скоро?

- Я давно наблюдаю за действиями Лукашенко - и как раз в последнее время вокруг него все начало фатально рушиться и сыпаться. Посмотрите, он же совершает ошибку за ошибкой.

Вообще, по натуре Лукашенко - трус. Он сейчас очень боится и из-за этого ведет себя еще более неадекватно. Он сейчас не доверяет ближайшему окружению и боится любого выпада в свою сторону. Он начинает нервничать и дрожать от малейших колебаний воздуха вокруг себя. В общем, он ужасно трусит и совершает многочисленные ошибки.

А люди видят это. Он ждет от телевизора какого-то эффекта, а выходит наоборот: люди видят его нервные метания и одновременно смеются, испытывают шок и злятся. Его «шевеления усами» уже никого не пугают - только еще больше злят.

Даже тех людей, которые были к нему более-менее лояльны или, как они считают, «держали золотую середину», Лукашенко от себя оттолкнул. Последний его электорат уже разглядел, что у него внутри. А нутро у него - гнилое.

Мне приходится бывать в кабинетах местных чиновников. Практически все они - люди здравомыслящие, понимают, что ситуация в стране меняется. В частных разговорах они так и сообщают: «Мы все понимаем, но в открытую против него выступить пока не можем - иначе нас просто уберут». Их позицию можно расценивать как выжидательную. Но одно можно сказать точно: вертикаль власти в регионах уже практически вся против Лукашенко.

Я знаю из общения, что им сами это все уже очень надоело. И на выборах - это точные данные - они будут голосовать против Лукашенко. Свой выбор они уже фактически сделали. И он - против Лукашенко, хотя они и сами находятся в его системе.

То же самое я могу сказать и про рядовых сотрудников и младших офицеров слонимской милиции. Тестом стали наши пикеты за Светлану Тихановскую. При желании они могли устроить на них любую провокацию, подослать пьяного, устроить скандал и так далее. Но ничего подобного не произошло. Наоборот, отношение к инициативным группам альтернативных кандидатов было подчеркнуто вежливым.

- Как повлияла на отношение к власти эпидемия коронавируса?

- У вас в районе образовался крупный очаг инфекции - Жировичский монастырь. Эта проблема быстро стала очень актуальной для людей.

Все прекрасно понимают, что официальная статистика занижается в разы. Когда люди видят, как их родственники заболевают, а многие потом и умирают, а по телевизору им нагло врут, да еще и оскорбляют умерших - недовольство этой властью начинает зашкаливать.

И обвиняют в первую очередь лично Лукашенко. Впрочем, это и справедливо: он фактически запустил эту заразу в нашу страну и позволил ей бесконтрольная распространяться. И все эти смерти от коронавируса - именно на его совести.

У нас в городе люди говорят об этом открыто. И я их понимаю: у меня самого во время эпидемии умерла родная тетя. Конечно, в диагнозе слово «коронавирус» ради статистики скрыли, но хоронили в закрытом гробу. Так что понятно, от чего это произошло.

Лукашенко действительно превратился в «Сашу три процента» - если не меньше. Меня многие знают в городе, я занимаюсь и юридической поддержкой граждан, и гуманитарной помощью. Из-за активной позиции мне, как я уже говорил, приходится бывать и в кабинетах местных чиновников. Поэтому могу точно сказать: все готовы к смене власти. И даже местные руководители, кто не «замазан», готовы ее менять. Тем более, что они понимают: профессионалы, не запятнавшие себя преступлениями против народа, будут нужны и после смены власти.

Так что люди на должностях, не нарушавшие законы, не боятся смены власти - они ее ждут.

- Как, по вашему мнению, нужно действовать, чтобы перемены произошли?

- Надо, как говорил Николай Статкевич, сломать игру Лукашенко. Использовать эту избирательную кампанию, чтобы показать: нас - подавляющее большинство.

А в конце, если Лукашенко не уйдет сам и будет «посиневшими пальцами хвататься за кресло» - мирный, массовый выход на Площадь. И рядом с людьми должны быть нынешние альтернативные кандидаты в президенты. И если мы в один момент выйдем так же массово, как сейчас выходим на пикеты, поверьте мне, с нами будут и милиционеры, и военные. Они должны видеть своих родственников и знакомых на Площади.

Ведь практически все уже понимают: надо сменить в стране всего лишь одного человека - и все будет хорошо. Пусть не сразу, но начнутся процессы перемен. И наши дети будут жить в другой, прекрасной стране - в центре Европы, такой же, как Бельгия или Франция.