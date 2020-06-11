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Слуцк против Лукашенко: таракана запустили в космос

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  • 11.06.2020, 8:16
  • 6,660
Слуцк против Лукашенко: таракана запустили в космос
Фото: «Наша Ніва»

Жители города рассказали, почему они хотят смены власти.

До ареста лидер проекта «Страна для жизни», народный блогер Сергей Тихановский каждый день ездил в новый город на пикет в поддержку своей жены, которая выдвинулась на пост президента Беларуси.

В Слуцке люди тоже массово вышли на улицу, высказались, что их не устраивает в сегодняшней Беларуси и почему они хотят смены власти.

Люди массово приходили с тапками, а один из участников стрима даже запустил тапок вместе с тараканом в космос.

Видео опубликовал Youtube-канал «Стоп таракан!».


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