Слуцк против Лукашенко: таракана запустили в космос 3 11.06.2020, 8:16

6,660

Фото: «Наша Ніва»

Жители города рассказали, почему они хотят смены власти.

До ареста лидер проекта «Страна для жизни», народный блогер Сергей Тихановский каждый день ездил в новый город на пикет в поддержку своей жены, которая выдвинулась на пост президента Беларуси.

В Слуцке люди тоже массово вышли на улицу, высказались, что их не устраивает в сегодняшней Беларуси и почему они хотят смены власти.

Люди массово приходили с тапками, а один из участников стрима даже запустил тапок вместе с тараканом в космос.

Видео опубликовал Youtube-канал «Стоп таракан!».