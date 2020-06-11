Бурная река, которая смоет «Сашу 3 процента» 5 Андрей Пушкарев, «Сильные новости»

11.06.2020, 8:27

9,223

Фото: onliner.by

Белорусы удивили мир в этой избирательной кампании.

У Лукашенко на днях в народе появилось новое прозвище: «Саша три процента». Крупные СМИ провели онлайн-голосовалки среди своих читателей, в которых можно было проголосовать за будущего президента, как если бы всех кандидатов в кандидаты зарегистрировали и завтра были бы выборы. В голосовалке на сайте газеты «Наша Нива» Лукашенко набрал почетные три процента голосов. Видимо, его обидели результаты голосования, поэтому вчера он их просто запретил. Теперь СМИ не могут проводить онлайн-опросы своих читателей на тему выборов, но небезразличные граждане, конечно же, нашли выход. Так даже интереснее, а Саша теперь уже «два процента»:

Это шуточный, но очень яркий пример того, что белорусы не намерены сдаваться на этих выборах. Люди выстраиваются в километровые очереди, чтобы поставить подпись за выдвижение оппозиционных кандидатов. БТ и другие официальные СМИ стараются как могут преуменьшить ситуацию, но реальные фотографии с мест сбора подписей все ставят на свои места.

Люди продолжают приходить на пикеты даже не смотря на массовые задержания. Тем временем, власть идет по наторенному пути и гребет людей уже не стесняясь: и на самих пикетах и в обычной жизни. Мне кажется, люди уже настолько привыкли к задержаниям (если к такому вообще можно привыкнуть), что воспринимают их как неизбежное зло, которое нужно пережить, но которое не может остановить движение вперед.

Сейчас очень много людей не боятся открыто высказывать свою гражданскую позицию, используя самые разные способы: и физическое присутствие на площадях и улицах городов, и юридические возможности противостояния. Граждане стали активно писать жалобы на слова и действия Лукашенко, требуя признать в них нарушения законов. Конечно, ЦИК отмахивается от всех обращений, но их слишком много и не реагировать на них уже нельзя. Тем более, когда собираются подписи за отстранение Лидии Ермошиной от должности председателя ЦИК. Интерес избирателей к выборам проснулся настолько, что они готовы участвовать в любых возможностях хоть что-то изменить. Например, стать наблюдателем на выборах и своими руками фиксировать беспредел. Любая лазейка будет использована против Лукашенко. Избиратели как бы говорят «Саше 3 процента»: мы, как бурная река, найдем способ прорваться дальше, какую бы плотину нам на пути не построили.

Андрей Пушкарев, «Сильные новости»