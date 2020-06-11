Генералы изобразительных искусств 12 Юрий Князев, The Insider

11.06.2020, 8:42

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Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

В Гааге рассказали, как Россия подделывала улики по делу о «Боинге».

В Окружном суде Гааги проходит второй день судебного заседания по делу о крушении малайзийского Boeing MH-17 на востоке Украины. Ранее The Insider уже писал о начале судебного заседания, в ходе которого к материалам дела были приобщены фотографии со спутников США, на которых видна ракета «Бук». Также обвинение предоставило результаты ряда экспериментов, которые окончательно опровергли последнюю из версий Кремля, согласно которой «Боинг» был сбит из украинского «Бука» с контролируемой Украиной территории (от своей прежней версии о том, что «Боинг» был сбит украинским истребителем, Москва уже официально отказалась сама). Сегодня обвинение привело несколько примеров того, как Россия откровенно подделывала улики.

Художники из Минобороны

Экспертиза повреждений подтвердила, что они могли быть сделаны только ракетой «Бука», и входе вчерашнего заседания были продемонстрированы доказательства, что ракета была пущена именно с территории близ поселка Снежное. Кремль, сменив несколько версий произошедшего, согласился, наконец, что самолет был сбит из «Бука», но стал настаивать, что этот «Бук» украинский и что стрелял он с территории села Зарощинское.

В подтверждение того, что эти «Буки» украинские, Кремль показал спутниковые снимки украинской базы. На снимке от 14 июля, как сообщается, «Бук» есть, на втором, от 17 июля — уже нет.

Однако, когда JIT запросил спутниковый снимок украинской военной базы у Европейского космического агентства, обнаружилось, что с базы ничего не исчезало:

Более того, и исчезнуть ничего не могло, потому что единственный на базе «Бук» был не в рабочем состоянии:

Министерство обороны на своей пресс-конференции в 2014 году также продемонстрировало фотографию, где якобы видны украинские «Буки» в районе поселка Зарощенское. Проблема только в том, что, согласно официальным метеорологическим службам, в тот день было настолько облачно, что сделать такой снимок было бы технически невозможно. Несмотря на то, что JIT неоднократно на протяжении нескольких лет обращался к России с просьбой предоставить исходники этих фото, Москва так ничего и не прислала, а потом заявила что исходники «не сохранились».

Но даже если бы чудесным образом российские спутники могли фотографировать сквозь облака, это бы мало помогло, так как село Зарощенское в те дни находилось под контролем так называемой ДНР. Об этом говорят не только многочисленные свидетели, но и перехваты переговоров боевиков, которые, как следует из них, были сами обескуражены версией Москвы о выстреле с территории села Зарощенское.

Придуманная улица

Это не единственный пример фабрикации улик Министерством обороны России. Одной из важных улик является видео «Бука» без одной ракеты, движущегося в районе Луганска:

В Минобороны ранее демонстрировали это видео, утверждая, что адрес на рекламном плакате — город Красноармейск, который тогда находился под контролем Украины.

С этим видео у Минобороны вышел очень неприятный казус, уже через день после пресс-конференции этот плакат удалось найти в Луганске и сфотографировать его крупно - там этой улицы не значится:

Более того, JIT удалось получить исходник этого видео, и метаданные подтвердили, что оно снято в Луганске. Когда JIT обратилось к Минобороны с просьбой предоставить известные данные по этому видео, министерстве ответили, что оно ... фейковое! (Очевидно, о том, что они сами использовали его на пресс-конференции, в ведомстве забыли).

Бумажка есть, но не покажем

28 мая JIT запросила у России данные о дате производства и принадлежности фрагментов ракеты, найденной на месте крушения. Россия ответила, что это номер ракеты, поступившей на вооружение 223-й зенитно-ракетной бригады в Украине (воинская часть 20152), но предоставила только свой внутренний документ, где вдобавок значится некое изделие 8720 (полный номер ракеты 9М38 M1 8868720 там не указан).

Российские власти также заявили, что у них есть документальное подтверждение акта передачи ракеты в эту воинскую часть, но они так и не предоставили JIT этот документ, несмотря на многочисленные просьбы (хотя все остальные документы, например, о производстве этой ракеты, странным образом нашлись и были предоставлены).

Юрий Князев, The Insider