В Минске появились новые очаги коронавируса
- 11.06.2020, 8:58
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В некоторые дома бригады медиков приезжают по несколько раз.
О новых очагах коронавируса в Минске сообщил телеграм-канал «Баста!».
Опубликованы фото «скорых», которые выехали по адресам: Жилуновича, 11, Камайская, 8, Лопатина, 13, Рафиева 88, Червякова, 64.
«Скорые» также забирали людей по адресам: Асаналиева, 9, Одесская, 20А, 20Б, Цнянская, 25.
К дому по адресу Минск, улица Осипенко, 30 две бригады медиков приехали с разницей в 10 минут. В одном подъезде проверяли зараженных, из другого забирали на госпитализацию.
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