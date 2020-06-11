В Минске появились новые очаги коронавируса 11.06.2020, 8:58

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

В некоторые дома бригады медиков приезжают по несколько раз.

О новых очагах коронавируса в Минске сообщил телеграм-канал «Баста!».

Опубликованы фото «скорых», которые выехали по адресам: Жилуновича, 11, Камайская, 8, Лопатина, 13, Рафиева 88, Червякова, 64.

«Скорые» также забирали людей по адресам: Асаналиева, 9, Одесская, 20А, 20Б, Цнянская, 25.

К дому по адресу Минск, улица Осипенко, 30 две бригады медиков приехали с разницей в 10 минут. В одном подъезде проверяли зараженных, из другого забирали на госпитализацию.

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