Обнуление по-африкански 1 Андрей Лошак

11.06.2020, 9:24

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Фото: Istock

Все совпадения «случайны».

Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. О существовании этого государственного деятеля я узнал, когда побывал в Руанде в переполненном лагере бурундийских беженцев. Нкурунзиза — типичный африканский президент. Избранный на волне очередного военного конфликта, он потом несколько раз переписывал конституцию, продлевая свое пребывание у власти. Так, в конституции Бурунди было записано, что пребывание президента у власти ограничено двумя президентскими сроками. Нкурунзиза дописал: «в случае, если президент избран всенародным голосованием».

Конституционный суд поправку одобрил. Это позволило ему идти на третий срок, поскольку в первый раз он был избран голосованием в парламенте. Решение идти на третий срок вызвало массовые протесты в столице, которые были жестоко подавлены: более 1000 оппозиционеров погибло, около 200 тысяч бурундийцев бежало в соседнюю Руанду. На голосовании победил, естественно, Нкурунзиза. С 2015 года страна попала под санкции, усилился курс на внутреннюю изоляцию, были закрыты представительства ООН и других международных организаций, независимые журналисты брошены в тюрьму или изгнаны из страны, пропаганда активно эксплуатировала образ внешнего врага (соседняя Руанда или США), оппозиционные деятели объявлялись агентами американского империализма и врагами национальных интересов. Также были запрещены групповые пробежки — как продукт тлетворного влияния Запада и скрытая форма массовых протестных мероприятий.

Результатом этой политики стало полное обнищание и без того бедной страны (185 место из 189 по индексу человеческого развития). В 2018 году Нкурунзиза решил внести новые поправки в конституцию, для чего провел в стране референдум. В иностранных медиа писали, что людей на него сгоняли силой, звучали угрозы «утопления и кастрации». Срок президентства был продлен с 5 до 7 лет, ограничение по двум срокам осталось, но обнулялось с момента действия поправки, что давало Нкурунзизе возможность править до 2034 года.

Надо отдать ему должное: накануне выборов в этом году он неожиданно заявил, что умеет держать слово и баллотироваться на четвертый срок не будет, выдвинул преемника, а себе придумал должность Supreme guide to patriotism — так и хочется перевести, как «Верховный путеводитель по патриотизму», но в российских медиа переводят как «Верховный вождь патриотизма» — Нкурунзиза должен был пожизненно решать, что патриотично для страны, а что нет. Предвыборная агитация, несмотря на эпидемию коронавируса, шла полным ходом. Вирус, по-видимому, и стал причиной смерти великого патриота Бурунди Пьера Нкурунзизы.

Принимая во внимание современные общественные тенденции, хочу заявить, что все совпадения случайны. Я ни в коем случае не хотел оскорбить чернокожее население Бурунди параллелями с российской внутренней политикой.

Андрей Лошак, «Фейсбук»