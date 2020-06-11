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Новая вспышка коронавируса «накрыла» Академию МВД Беларуси

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  • 11.06.2020, 9:30
  • 4,390
Новая вспышка коронавируса «накрыла» Академию МВД Беларуси
Фото: it.amia.by

Врачи приехали на Следственно-экспертный факультет.

Вспышка коронавируса в Академии МВД Республики Беларусь, сообщает телеграм-канал «Баста!». Врачи уже не в первый раз приезжают на Следственно-экспертный факультет для проверки состояния зараженных.

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