Новая вспышка коронавируса «накрыла» Академию МВД Беларуси

Новая вспышка коронавируса «накрыла» Академию МВД Беларуси5
- 11.06.2020, 9:30
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Врачи приехали на Следственно-экспертный факультет.
Вспышка коронавируса в Академии МВД Республики Беларусь, сообщает телеграм-канал «Баста!». Врачи уже не в первый раз приезжают на Следственно-экспертный факультет для проверки состояния зараженных.
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