Хроника поражений «Саши 3 процента» 2 11.06.2020, 9:45

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ФОТО: «НАША НІВА»

Как уходит почва из-под ног «вертикали».

Имеется множество позиций, где сегодняшняя власть уже и проиграла, причем, похоже, окончательно и бесповоротно. Перечислим некоторые из них, пишет журналист Юрий Пшенник в статье на сайте «Наше мнение».

Экономика

Про «предсмертное состояние» нашей экономики, выражаясь словами Виктора Бабарико, сказано достаточно много. И цифры Белстата тоже красноречивы. На сей раз и власть и сама не отрицает провалов в экономике, виня в этом, правда, внешние силы и различного рода «врагов».

Правда, новый министр экономики пообещал что уже в третьем квартале экономика начнет восстанавливаться. «Отставание некоторых отраслей промышленности и сферы услуг от прошлого года министр объяснил ограничениями, которые связаны с коронавирусом, в первую очередь в других странах. Но положительным является то, что уже на внешнем контуре основные наши торговые партнеры начинают снимать ограничения, начинают работать предприятия, возрастает спрос, в том числе и на белорусскую продукцию», – отметил глава Минэкономики.

Правда, уже 26 лет все ждут «восстановления», и оно по-прежнему – в будущем времени. Вот потерпите еще немного – и после объявления нового срока Лукашенко мы-таки рванем «вперед и вверх». Что мешало сделать этот рывок раньше? Хоккей? Козочки?

Подобным обещаниям уже почти не верит. Большинство экспертов прогнозирует не рывок, а дальнейшее падение. Особенно – в случае «силового варианта» и вполне вероятных последующих санкций. Проиграла наша власть экономику. Причем отнюдь не в этом году и не из-за коронавирусного «психоза», а гораздо раньше. Наиболее вероятный сценарий – последующая деградация.

Коронакризис

По состоянию на 10 июня Беларуси зарегистрировано 51?066 случаев заражения COVID-19. Общее число летальных случаев приближается к 300.

Недавно на встрече в Витебске со своей инициативной группой претендент в кандидаты в президенты В. Бабарико рассказал, что стало последней каплей в его решении стать президентом. Этой каплей стала безответственная политика государства в период наступления эпидемии COVID-19. «Это даже не край. Это уже за гранью», – дал он оценку действиям власти.

И он не один такой. Очень многие граждане стали противниками власти именно в результате специфической реакции нашего руководства на пандемию. Рано или поздно пандемия закончится, но это сражения наша власть проиграла вчистую.

Информация

Тут лучше нового министра информации Игоря Луцкого и не скажешь.

Новый министр информации Игорь Луцкий. В эфире программы «Неделя» на СТВ он сказал: «Стратегия Министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики и оградить население от информации, которая наносит вред государству». И. Луцкий специально обратил внимание на то, что сейчас происходит в сети Интернет. «Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна», – резонно заключил он.

Тем самым он признал фактический проигрыш власти в секторе информации. А то, что предлагается, – это не более чем «выход» проигравшего. Информационная изоляция? Вернет ли она Лукашенко «его» электорат? И как ее реализовать – отключить Интернет и сотовую связь? В комментариях на TUТ.by в связи с этим вспоминают времена, когда в СССР «Немецкую волну», Би-Би-Си, «Голос Америки» и «Свободу» на КВ-приемниках.

В самом деле, все это мы уже проходили. В СССР тоже пытались оградить народ от «вредной» информации. Не помогло. Не помогла тогда ни «большая ложь» про Чернобыль, ни сейчас – «полуправда» про коронавирус.

Поддержка народа

Поддержку народа нынешний руководитель народа последовательно утрачивал, свидетельства чему – запреты на проведение соцопросов. Опять же: достаточно взглянуть на очереди желающих подписаться за альтернативных кандидатов. Добавлю лишь, что попытки напугать всех репрессиями народной любви власти точно не прибавят. Тут – тоже проигрыш.

Доверие элиты

В этом отношении все не столь очевидно: с экрана телевизора «вертикаль» выражает преданность и поддержку вождю, но далеко ли она готова идти вслед за ним? В последнее время он многих «достал», в том числе, вероятно, и собственную элиту.

Если бы Лукашенко напоминал Брежнева, то есть человека относительно неконфликтного, ему, возможно, и удалось бы законсервировать систему в состоянии «застоя» вплоть до своей смерти. Но он скорее – «Хрущев», склонный «стучать ботинком по трибуне», всем хамить, включая своих приверженцев, всех держать в напряжении. Как известно, от Хрущева избавилась сама номенклатура. Мне кажется, многие представители нашей «вертикали» тоже об этом втайне мечтают. Для многих представителей номенклатуры это был бы хороший выход. Если «вождя» свергнет народ, то и его бюрократия в некоторой своей части тоже попадет под «раздачу». Если это сделает номенклатура, то она сохранит свои позиции. При этом ее существование станет более спокойным и комфортным.

Внешние друзья и союзники

Этих наша власть тоже растеряла. Как минимум, потеряла их доверие. Белорусского руководителю не верят уже ни там и ни там. Соответственно «качели» между Востоком и Западом качаются уже не так эффективно, как в былые времена. Деньги «инвестировать» в белорусскую модель никто не торопится, а вот санкции как раз вполне возможны. Тем более что А. Лукашенко – непонятно почему – сам играет на обострение.

Поскольку действующая власть уже проиграла так много «битв», причем в важнейших сферах, то очень сомнительно что она сможет управлять страной и дальше. А управлять эффективно не сможет однозначно.

Все это напоминает последние дни советской власти. Она тоже последовательно проигрывала все эти позиции, а потом успешно развалилась и сама. Без всякой революции. Насилие, конечно, было – оно применялось, например, в Вильнюсе и Тбилиси. Но то были последние эпизоды большого проигрыша.