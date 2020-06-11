«Медсестра сказала: извините, на вас антибиотика не хватило» 3 11.06.2020, 9:54

2,708

Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Российские регионы массово болеют COVID-19.

На Камчатке – вспышка коронавируса. Обычных медучреждений не хватает, чтобы разместить всех больных COVID-19, и поэтому гражданских пациентов начал принимать военный госпиталь. Ситуацию осложняет то, что в регионе массово болеют врачи. Из-за этого уже практически полностью парализована работа скорой помощи Петропавловска-Камчатского, а в больницах края не хватает медицинского персонала. Но, несмотря на впечатляющий рост количества заболевших, местные власти не торопятся вводить режим чрезвычайной ситуации, сообщает currenttime.tv.

Первый случай заболевания на Камчатке зафиксировали 2 апреля. С тех пор, по официальным данным на 10 июня, коронавирусной инфекцией в крае заболели уже 1255 человек, 10 из них умерли. Это примерно вчетверо больше, чем на соседних Сахалине и Курилах, где населения в полтора раза больше, чем на Камчатке. Количество коек в местных больницах на фоне взрывного роста числа заболевших увеличили в несколько раз, но мест все равно не хватает: Камчатка постепенно выходит в российские "лидеры" по темпам распространения инфекции.

18 человек уже отправлены на лечение в военный госпиталь. Но основная масса больных лечится в больнице Петропавловска-Камчатского. Не меньше 16 человек находятся в палатах интенсивной терапии.

"Все тяжелые. Состояние крайней степени тяжести у двоих, есть также несколько средней тяжести", – говорит врач в отделении реанимации. Его слова подтверждает Сергей Протопопов, анестезиолог-реаниматолог 1-й городской больницы Петропавловска-Камчатского: "К нам спускают из отделений тяжелых больных, бывает, за ночь поступает несколько пациентов. Исходы такие, не очень хорошие".

Уровень готовности камчатских больниц к приему пациентов с коронавирусом и пневмониями оказался очень разным. В конце мая одна из пациенток 2-й городской больницы записала обращение к властям и попросила обеспечить больницы медикаментами.

"Вчера вечером ко мне подошла медсестра и сказала: "Извините, на вас антибиотика не хватило, потерпите как-нибудь?" Вот "как-нибудь" пошли уже вторые сутки", – рассказала женщина.

Из-за того, что на полуострове не хватает медиков для борьбы со вспышкой COVID-19, региональному Минздраву пришлось звать на помощь коллег из московского центра им. Бакулева и из Владивостока.

Медики и общественные деятели региона уже несколько дней спорят о том, надо ли вводить на Камчатке режим чрезвычайной ситуации. Временно исполняющий обязанности губернатора края Владимир Солодов пока эту идею не поддерживает, но уже объявил, что массовых мероприятий 24 июня в крае не будет, хотя вся Россия в этот день будет проводить парад Победы.

"Я считаю проведение массовых торжественных мероприятий нецелесообразным. Я уже обратился к командующему Восточным военным округом Жидко с предложением перенести парад Победы на Камчатке либо на 26 июля, день ВМФ, либо на 3 сентября, День окончания Второй мировой войны", – заявил губернатор.

Пока всем приезжающим на Камчатку из других регионов предлагают двухнедельную самоизоляцию в гостиничных номерах.