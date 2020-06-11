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Сегодня каждый должен стать Статкевичем и Тихановским

  • 11.06.2020, 10:07
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Сегодня каждый должен стать Статкевичем и Тихановским
Фото: ТАСС

Есть только один способ улучшить ситуацию в стране.

Актвивистка «Народной Грамады» Анжелика Железнякова опубликовала видеообращение к белорусам в связи с ситуацией в стране:

«Если мы позволим Лукашенко остаться еще на один срок, страшно представить, что станет с нашей страной. Самые активные уедут, а остальные будут работать за пятерых, чтобы прокормить дармоедов-чиновников и «правоохранителей».

Беларусы - трудолюбивый народ. Мы быстро выйдем из кризиса. Но для этого нужно сменить власть. А сделать это можно только с помощью мирного, массового и продолжительного протеста.

Сегодня каждый должен стать Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем».


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