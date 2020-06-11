Зеленский об отставке премьера Гончарука: Реформы делали для лайков 3 11.06.2020, 10:11

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Владимир Зеленский

Фото: «Украинская правда»

Президент Украины рассказал, почему отправил в отставку правительство.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обстоятельствах и причинах отставки правительства Алексея Гончарука.

В интервью «Украинской правде» он сказал, что с Гончаруком его познакомил Дмитрий Дубилет еще до победы на выборах. Впоследствии Зеленский и Гончарук совместно подбирали людей в будущее правительство.

Говоря о причинах отставки Кабмина Гончарука, Зеленский отметил, что сначала министры «начали прятаться от медиа».

Кроме того, по его словам, члены правительства «сразу начали заигрывать перед аудиторией в Facebook».

«Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история. Я встретился с Лешей и сказал: «Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?» — отметил Зеленский.

После этого чиновникам на работе запретили пользоваться Facebook и различными мессенджерами. Зеленский добавил, что некоторые министры к этому отнеслись с пониманием. Но были и такие, которые не поняли, и «реформы делали так, чтобы в Facebook сказали им: «Класс».