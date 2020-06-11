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Врач назвал главный секрет здорового сердца

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  • 11.06.2020, 10:22
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Врач назвал главный секрет здорового сердца

Он состоит из двух компонентов.

Кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа (Германия) раскрыл секрет здоровья сердечно-сосудистой системы. По его словам, для поддержания работы сердца необходимо регулярно заниматься спортом и соблюдать диету, пишет cursorinfo.co.il.

Дилл рассказал, что как доктор он пытается стать хорошим примером для пациентов. «Я не курю. Я соблюдаю диету, то есть ем мало мяса и много овощей и рыбы. Я поддерживаю свой вес», — уточнил врач.

Доктор отметил, что совершает три часовые прогулки в неделю независимо от погоды. По его мнению, регулярность физических упражнений очень важна для здоровья.

Дилл добавил, что самое пагубное влияние на сердце оказывает стресс, поскольку обычно он сопровождается плохим сном, курением, употреблением алкоголя и большого количества сладостей.

Напомним, ученые австралийского Центра точного здравоохранения при Университете Южной Австралии выяснили, что депрессия является причиной 22 различных заболеваний. Как отмечается, депрессивное расстройство вызывает ишемическую болезнь сердца, астму, эзофагит, гастроэнтерит и расстройство мочевыделительной системы. К такому выводу специалисты пришли при изучении данных 337 536 человек с помощью генетического анализа (MR-PheWAS-анализ).


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