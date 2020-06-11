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В Шумилино от СOVID-19 умер дальнобойщик

  • 11.06.2020, 10:22
  • 2,159
В Шумилино от СOVID-19 умер дальнобойщик

В районе также много случаев заражения коронавирусом.

О новых случаях коронавируса в Шумилинском районе Витебской области сообщает Telegram-канал "Баста!". Умер 51-летний житель райцентра.

"Продолжается эпидемия Covid-19 в Шумилино, - пишет житель поселка. - От коронавируса скончался 51- летний мужчина, дальнобойщик. Его жена работает в военкомате.

Заболела повар Шумилинский средней школы №1.

Массовая вспышка в Жилищно-коммунальном хозяйстве и в лесхозе. 15 работников лесозаготовительной бригады заболели. Болеют около 20 работников Шумилинского лесничества".


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