США дважды перехватили группу российских бомбардировщиков у побережья Аляски 4 11.06.2020, 10:35

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иллюстрационное фото

Авиация РФ приблизилась к американскому побережью.

Североамериканское командование по аэрокосмической обороне (NORAD) сообщило о том, что американские F-22 Raptors перехватили российский бомбардировщик, который находился в пределах 20 морских миль (37 километров) от побережья Аляски, сообщает zn.ua.

NORAD сообщает, что в состав группы входили два бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35 и бортовой самолет раннего предупреждения и контроля А-50, передает AFP.

Вторая группа состояла из двух бомбардировщиков Ту-95 и А-50 и находилась в пределах 32 морских миль (60 километров) от берегов Аляски.

Сообщается, что российские военные самолеты всегда оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США.

Соединенные Штаты поддерживают опознавательную зону противовоздушной обороны у Аляски, которая простирается за пределы национальной территории, что позволяет реагировать на возможные враждебные вторжения.