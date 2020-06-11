COVID-19 в Бресте: есть заразившиеся среди руководства области 2 11.06.2020, 11:23

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В некоторых отделах облисполкома работает меньше половины сотрудников.

Подписчики Telegram-канала "Баста!" из Бреста сообщают о новых случаях COVID-19 в городе. Заражение обнаружено в облисполкоме, поликлинике, в организациях.

"В 6-й городской клинической поликлинике Бреста практически весь медперсонал болеет. При этом, они не на больничном, а ездят в общественном транспорте проверяют "ковидных", - пишет читатель.

"Брест, улица Фомина, 12. Сегодня двое в противочумных костюмах брали в доме мазки у больных СOVID-19. На вопросы не отвечали", - сообщает подписчик.

"Очаг коронавируса на Брестской межрайонной торговой базе. Склад закрыт на карантин. В этом же здании находится и Брестское райпо, где тоже было обнаружено заражение у сотрудников", - пишет читатель.

"Очень много заболевших COVID-19 в Брестском облисполкоме. В некоторых отделах работает меньше половины сотрудников. Есть заражённые и среди руководства области", - сообщает подписчик.

"Около 40 сотрудников Брестского облисполкома – госпитализированы, на самоизоляции или на больничных. По крайней мере, на работе не появляются. Начальство молчит, только шепотом говорят, чтобы по возможности тоже на работу не ходили. Коронавирус здесь уже давно", - рассказал сотрудник облисполкома.

"Брест, улица Купалы, 16. Приезжали обрабатывать третий подъезд, есть зараженные", - пишет читатель.

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