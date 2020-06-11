«Сотрудники в форме» приходили к офису Валерия Цепкало 36 11.06.2020, 11:29

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Валерий Цепкало

(обновлено) Обыска в штабе не было.

Сегодня появилась информация о том, что к дому потенциального кандидата в президенты Валерия Цепкало приходили сотрудники КГК. Однако эта информация не подтвердилась.

Представитель штаба потенциального кандидата Алексей Урбан заявил tut.by, что «сотрудники в форме» стояли не у дома Цепкало, а у штаба.

— Сейчас тут никого нет, вы меня неправильно поняли, они были у штаба, не у дома. Обыска с штабе не было. Валера сидит напротив, все хорошо, — заявил Урбан.

Напомним, утром 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка начался обыск.