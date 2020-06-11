Дедушка из бункера 6 11.06.2020, 11:46

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Николай Патрушев (слева)

Фото: AFP

Россияне отреагировали на заявления Патрушева.

Газета «Аргументы и факты» опубликовала интервью с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Разговор получил зловещий заголовок «Кукловодство к действию» и посвящен любимой теме Патрушева, «цветным революциям».

«Радио Свобода» собрало реакцию россиян на заявления Патрушева.

17 лет наблюдаю за тем, как Патрушев ежегодно произносит одну и ту же фразу, что Запад пытается расколоть общество. — Pavel Chikov (@pchikov) June 10, 2020

Алексей Широпаев:

Вот сразу видно, что эпидемия «побеждена». А теперь, товарищи, старые песни о главном

При желании можно найти тех, кто Патрушева поддерживает.

Алексей Алешковский:

Секретарь Совета безопасности Патрушев заявил:

«Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны».

Вроде бы, от формулировки веет чекистской кирзой. Но вот незадача, я эти шаги хорошо слышу. Стилем содержание не исчерпывается, хотя нельзя не признать, что от содержания способен отвратить именно стиль.

В СССР мне очень нравилось размывание советских идеологических мифов — не ценностей, нет. Ценности у народа были свои, а у советской власти — свои. Народ и партия не едины и сегодня. Но идеологии, которой была вымощена дорога в коммунистический рай, и которая развалила огромную страну, не осталось.

Зато осталась задача сохранения государства. Кризис идентичности никак не коснулся исламского мира, но раскалывает мир христианский. Если кому-то кажется, что религия в современном мире не играет никакой роли, потому что опиумом для народа служит пропаганда, стоит вспомнить о том, что третья мировая давно идет, и это — война цивилизаций.

То, что есть вещи поважнее склок либералов и патриотов или республиканцев и демократов, можно было заметить в Сирии. Хотя, конечно, пока головы отрезают не вам, их можно прятать в песок. Ими можно даже придумывать прогрессивные концепции, которые под соусом благих намерений легко уничтожают историческое наследие. Давеча британские борцы с расизмом предложили уничтожить египетские пирамиды. Смешно? Лиха беда начало.

Но преобладает совсем другое отношение.

Патрушев заявил о попытке Запада расколоть российское общество перед голосованием за пожизненное правление Путина.

Ага, помним - Один народ, один рейх, один фюрер. — Гурьянов Сергей (@Segozavr) June 10, 2020 Патрушев заявил, что Запад пытается расколоть общество в РФ перед голосованием по поправкам в Конституцию. Все ж раньше хотели обнулить Путина, а теперь вот Запад расколол мнения.

Мне вот интересно, к кому из вас уже лично обращался Запад,чтоб раскачать лодку?Предлагал ли что-то? — Злой волгоградец (@Angry_Vlg) June 10, 2020 Не боись Патрушев,никакому Западу не удалось бы расколоть российское общество так умело,как сделали это российские власти за эти годы.Да и смысл?Свергнуть режим?Так для этого наоборот нужно склеивать осколки и объединять.А это муторно и никому не надо даже здесь,а тем более там😏 — Max K (@MaxKej) June 10, 2020 Интервью-то Патрушев оказывается давал желтой газетенке АиФ. Уровень ниже плинтуса же.

Жаль "Крокодил" закрыли

😆 — Vaverite (@SVaveri) June 10, 2020

Роман Попков:

Духовно-нравственных и культурно-исторических. Да. Интересно, а дворцы Путина и Медведева, непосредственных руководителей Патрушева в Совбезе – это духовно-нравственные или культурно-исторические ценности?

Похоронный бизнес, в который иной раз по уши окунаются влиятельные офицеры ФСБ – это, наверное, ближе к духовно-нравственным ценностям?

А пытки электрошокерами (излюбленное занятие оперативников ФСБ) – это все-таки культурно-историческая ценность?

Угрозы оперативников ФСБ «опетушить» арестованного – в этом есть определенная духовно-нравственность и культурная историчность.

И все это формирует фундамент государственности.

Сергей Ежов:

Видимо, это Запад подкинул сыну Патрушева квартиру за 300 миллионов (писала "Метла"). Ведь именно подобные вещи и раскалывают общество.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев обвинил Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в России. А то, что Кремль прекрасно сам с этим справился не сказал. — Коренной Рассеянец (@localchelman) June 10, 2020 Патрушев: Запад пытается расколоть российское общество в преддверии голосований по поправкам в Конституцию.

Подлый и коварный Запад, забравшись на 3 месяца в бункер, оставил мою сестру без зарплаты, с кредитами и тремя детьми, бросив по 100$ на морковь и крупу.



Да просто гнида. — Марина Молчанова (@molchalyga) June 10, 2020

Игорь Курляндский:

Всякие обнуления, по их версии, общество не раскалывают.

Патрушеву сегодня сообщили, что ничто так не дестабилизирует ситуацию в стране перед голосованием по поправкам в конституцию, как сам факт внесения туда поправок.



Патрушев не поверил. — Каза лось быК (@skotinabljadt) June 10, 2020

Иван Курилла:

"Западом развернута информационная кампания с фальшивыми обвинениями России в организации протестов в США" - формулирует корреспондент АиФ.

А что такое "фальшивые обвинения"? Их на самом деле нет?

(Ответы Патрушева комментировать не буду, - для кого он вообще это несет?).

Дмитрий Травин:

Похоже путинская система пропаганды дышит на ладан. Сегодняшнее интервью Патрушева в АиФ откровенно наполнено пофигизмом. Все состоит из лозунгов. И чем больше в нем злобы, тем менее убедительно эта лабуда выглядит даже для человека с промытыми мозгами. Не в том дело, что человек этот хочет умной пропаганды. Он хочет пропаганды веселой. Чтобы не скучно читать было. А от патрушевского интервью веет скукой на всем геополитическом пространстве.

Я вырос в эпоху сусловской пропаганды, и хорошо помню ее воздействие. Она годилась разве что для анекдотов. Престарелые вожди уже не думали о качественном пропагандистском поддержании своей системы, и недаром она рухнула сразу после «пятилетки похорон правительства». Сурковская пропаганда была на порядок более проработанной, и потому серьезно поддерживала путинскую систему. Сурков вызывал ненависть, но каждая моя статья о нем вызывала интерес гораздо больший, чем статья о Медведеве или о каком-нибудь безликом Патрушеве.

Сегодня поддержка Путина в народе снижается, а качество пропаганды становится ниже. Даже не потому, что вожди стареют. Просто этот политический режим ни одному умному человеку уже не нужен. Раньше немало умных и циничных людей поддерживали Путина, поскольку от него шла выгода. Сегодня от него – одно беспокойство. Как для противников режима, так и для его вчерашних сторонников. Не только комментарии низкооплачиваемых троллей стали совершенно пофигистскими, но и тексты спичрайтеров высокопоставленных фигур типа Патрушева.

Из этого, впрочем, не следует, что режим завтра падет. Просто будет меньше хитроумного манипулирования, больше циничного подавления. Силовики постепенно сменят бюрократов. Зачем Патрушеву сочинять текст для АиФ (даже с помощью спичрайтеров), когда можно приказать избиркомам нарисовать нужные цифры, а Росгвардии – расписаться дубинками на спинах протестующих. Андроповский КГБ поддерживал брежневскую систему значительно лучше сусловского Агитпропа. И проживи Андропов подольше – подольше просуществовал бы и советский режим. Но затем все равно рухнул бы. Режим, который не нужен никому, кроме дрожащей от старости узкой группки кремлевских дедушек, обязательно будет меняться со сменой поколений правителей.

Александр Морозов:

Товарищ Патрушев меня опять сегодня потряс. Он заявил, что Запад (США) пытается дестабилизировать ситуацию с принятием поправок через российские "альтернативные профсоюзные организации". Поскольку мы все давно занимается общественными институциями в России, то хочется воскликнуть: скорее, скорее, покажите мне эти альтернативные профсоюзы, которые уже угрожают стабильности и режиму, настолько, что уже находятся в зоне внимания Совета Безопасности РФ. "Я хочу это видеть!".

Александр Верховский:

Программное интервью Патрушева, поддержанное тут же из Кремля, риторически совершенно традиционно, но наводит на мысль, что siloviki застоялись как-то на карантине (хотя ведь отнюдь не проспали это время), а главное, что власти наши почему-то не хотят просто по инерции проехать скорое одобрение порчи Конституции, а хотят устроить обострение. Направления тоже намечены - сепаратисты, меньшинские националисты, прозападные НКО и экстремисты в целом (но тут возможны любые вариации, конечно). Что пока непонятно, это какого масштаба обострение их на практике устроит.

Илья Барабанов:

Важнейший документ эпохи на самом деле. Он же не шутит, а всерьез так думает и верит во все это. И не он один. Это ход мыслей всех дедушек, которые двадцать лет назад окопались наверху и не планируют никуда уходить, пока их не вынесут вперед ногами. И все государственные решения о войне, мире, переписывании основных законов они принимают в своем Совбезе, исходя из вот этих установок.

Пока миллионы людей смотрят в 2020 году в прямом эфире на YouTube, как Илон Макс запускает Crew Dragon, дедушки застряли в своем 1962-м, сидят в окопе-бункере и тихо тащат ракету на Кубу.

Сергей Канев:

Коляныч, а еще бывают красные говорящие муравьи и фиолетовые лягушки, которые разгадывают кроссворды. Больше гуляй на воздухе, делай зарядку и не пей настойку из сушеных скорпионов.

Александр Покрышкин:

Патрушев далеко не дурак и его заявление говорит о том, что духовные и умственные ресурсы власти подошли к концу.

Но мы должны ответить Патрушеву на его заявление, что это не «Запад планирует нарастить информационное давление на Россию "в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны"», это Советский народ начинает расправлять свои плечи, посылая сигнал вашей финансово-капиталистической нации. Советский народ вернет себе свое государство, восстановит социалистическую нацию, а его врагов и предателей (ты слышишь Патрушев это набат?) – «постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся.»

Дмитрий Колезев

Секретарь Совбеза Николай Патрушев дал интервью «Аргументам и фактам», такая квинтэссенция ультраконсерватизма и антизападничества.<...>

Давно пора создать нейросеть, которая будет писать такие тексты. А может, это она и есть.

Василий Гатов:

Нормальные люди так не разговаривают, так не соединяют слова и, скорее всего, так не думают. Даже сам Патрушев, если он физически существует, а не является собственной проекцией в многопроцессорном сервере отечественного производства, размером примерно с двухэтажный дом.

Константин Калачев:

Что касается Патрушева, мне лично достаточно посмотреть на него на фотографии. Лицо зеркало души.