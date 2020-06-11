Гомельчанин о «Саше 3%»: Это поведение человека, который знает, что ему «крышка» 1 11.06.2020, 11:48

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Миллионы белорусов тоже это поняли.

Белорусы поняли, что никакой поддержки у Лукашенко нет. Читатель телеграм-канала "Баста!" из Гомеля рассказал о главной ошибке Саши 3%.

"Еще недели две назад я не верил в то, что у Лукашенко такой низкий рейтинг, - пишет читатель. - Но после всего, что произошло, сомнений больше нет. Ну не будет вести себя так человек, за которым стоит хоть какая поддержка. Не будет на ходу придумывать идиотские провокации, не будет устраивать обыски у кандидатов, не будет, в конце концов, ежедневно нести такую уморительную чушь с экрана.

Это поведение человека, который знает, что ему крышка. Он блефует, пытается хоть как-то изобразить, что контролирует ситуацию в стране. Не получается. Но он даже на три-четыре своих показушных пикета, даже с административным ресурсом не смог собрать хоть что-то отдаленно напоминающее очереди на пикеты нормальных кандидатов.

Саша понимает, что бессилен, что его сдают свои же, он бесится и совершает ошибки, главная из которых – демонстрация этого бессилия. У него крыша едет от осознания того, что он уже ничего не может, от трех процентов, которых, скорее всего, тоже нет.

Он остался один.

Я это понял за две недели. Уверен, что миллионы белорусов тоже поняли. Значит, у нас все получится".

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