Кремлевский стыд и поражение 6 Виталий Портников, «Крым Реалии»

11.06.2020, 11:57

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Виталий Портников

Из цивилизационного тупика есть только один выход.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из онлайн-изданий утверждает, что россиянам будет стыдно за аннексию Крыма и без возвращения полуострова не будет возможности нормально, откровенно и дружно общаться будущим поколениям.

Это заявление Владимира Зеленского, думаю, показывает, насколько далеко разошлись пути Украины и России – не только руководителей двух стран, но и, образно говоря, среднестатистического украинца и среднестатистического россиянина. Ведь то, что говорит Зеленский, выглядит именно отражением украинского массового сознания: россиянам должно быть стыдно за то, что они натворили, стыдно за то, что они украли Крым и если они хотят, чтобы все было, как раньше, то должны все вернуть на место, еще и извиниться.

А среднестатистический россиянин, похоже, вовсе не хочет, чтобы все было, как раньше. Чтобы в состав Украины, которая по непонятным ему причинам отделилась от России (чего им с нами плохо было), а теперь еще и хочет быть вместе с американцами и прочими «западниками» (предатели) входил русский Крым (подарок Хрущева).

Тема Крыма в российском политическом сознании возникла вовсе не в 2014 году, а 24 августа 1991 года, буквально сразу же после провозглашения независимости Украины – тогда пресс-секретарь президента России Павел Вощанов выступил с заявлением, в котором не поздравлял, а угрожал. И напоминал о Крыме. И неизвестно еще, как бы сложилась судьба полуострова тогда, если бы большинство его жителей не проголосовало бы на референдуме 1 декабря 1991 года за независимость Украины.

А потом – пошло-поехало. Черноморский флот, Севастополь – город русских моряков, московское время и московское правительство в автономии, попытки отделения, спонсирование Москвой пророссийских партий и движений, провокационные заявления и действия московского мэра Юрия Лужкова, события на Тузле… Среднестатистический россиянин, думаю, мог смириться с украинским статусом Крыма только тогда, когда считал, что государственность Украинской ССР – это пустая формальность, а на самом деле весь Советский Союз – это Россия и есть и не имеет никакого значения, что как называется. Но когда появилось настоящее Украинское государство, он стал воспринимать украинцев как обманщиков, укравших Крым. Мы-то его «подарили» в честь «воссоединения Украины с Россией», мы-то за него кровь проливали, а вы – ушли с подарком. И не стыдно?

Для большей части украинцев такая постановка вопроса просто не существует, им и невдомек – хотя подобные «соображения» их соседи всегда высказывали вслух. Украинцы не понимают, почему интеграция России и Беларуси никогда не вызывала у жителей России особого интереса, а вот «интеграция» Крыма подбросила путинский рейтинг до небес. Им, уверен, даже в голову не приходит, что с российской точки зрения стыдиться должны они, а не россияне. Что Россия, по такой логике, ничего не украла, а просто вернула украденное. И если вчерашний вор не хочет дружить, пока ему не вернут возвращенную собственность – то это проблемы вора, а не того, кто восстановил справедливость.

Именно поэтому у России к Украине совсем другое требование: признать законность «возвращения» Крыма. У российского либерала может быть другая трактовка: да, международное право было нарушено. Поэтому давайте проведем новый референдум и спросим крымчан. Крым – не бутерброд. Но при этом уважаемый либерал не сомневается в исходе референдума.

Есть ли выход из этого тупика – не только правового, но и цивилизационного? Да, он, думаю, существует в случае, если у России возникнет такая насущная необходимость интеграции в цивилизованный мир, что отказ от территориальных «приобретений» и поддержки сепаратизма в бывших советских республиках будет восприниматься как меньшее из зол. Но и в этом случае возвращение Крыма в Украину будет восприниматься как историческое поражение государства и никто не будет стыдиться 2014 года и стремиться к дружбе с «предателями», которые воспользовались русской слабостью и отобрали себе то, что им не принадлежит.

Россия, опасаюсь, начнет готовиться к возвращению себе Крыма на следующий день после того, как вернет его Украине.

Виталий Портников, «Крым Реалии»