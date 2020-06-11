«Наша с вами задача – хорошая ответка трехпроцентному деду» 7 11.06.2020, 12:08

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ФОТО: «НАША НІВА»

Лукашенко почувствовал, как под ним зашатался «трон».

Все, что сейчас происходит в нашей стране, напоминает какой-то страшный, безумный сон, пишет телеграм-канал МКБ.

Толчком к наращиванию преследования инакомыслящих послужило массовое недовольство двадцатишестилетним правлением набившего оскомину диктатора: как только люди вышли на улице по всей Беларуси, Лукашенко почувствовал, как под ним зашатался трон. И поскольку скудоумная голова самодержца не способна вести диалог с оппонентами, искать цивилизованный подход, мы получили массовые аресты и обыски по всей стране.

Старый дед доводит страну до края пропасти. Его методы правления обрекают Беларусь на социально-экономический Чернобыль, который отравит жизнь еще многим будущем поколениям. И если мы хотим сохранить страну, избавить Родину от опостылевшего упыря, то, не смотря на все репрессии и запугивания должны продолжать борьбу, объединятся, копить силы для решающего момента.

Так больше жить нельзя! Трехпроцентный плюнул в лицо всему белорусскому народу. И наша с вами задача – хорошая ответка, ибо если этого не сделать, то, значит, принять окончательное поражение.

Напомним , что сегодня в головной офис «Белгазпромбанка», который до выдвижения в президенты 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, пришли сотрудники ДФР. Пресс-служба Комитета госконтроля сообщила о возбуждении против банка уголовного дела по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере» и ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».

К дому и офису претендента в президенты Валерия Цепкало сегодня также пришли сотрудники Комитета госконтроля.