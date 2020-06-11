Ученые из Швейцарии разработали прозрачные медицинские маски 1 11.06.2020, 11:07

Фото: epfl.ch

Их можно будет использовать в больницах, чтобы не скрывать лица врачей.

Ученые из федеральной лаборатории материаловедения и технологий Швейцарии разработали прозрачные медицинские маски, в которых легко дышать. Как пишет Gizmodo, их можно будет использовать в больницах, чтобы не скрывать лица врачей, пишет журнал «Нож».

Изделие назвали HelloMasks, при изготовлении использовали органическую биомассу — тысячи ультратонких нитей полимерных волокон. Такой материал фильтрует воздух точно так же, как и обычная медицинская маска.

Над технологией нового материала команда работала два года. С помощью своей разработки специалисты хотели избавиться от недостатков обычных медицинских масок: те, по словам ученых, «обезличивают» врачей, что ограничивает общение с пациентом и затрудняет развитие доверительной связи с ним. К тому же маски станут спасением для людей с проблемным слухом: так они смогут различать мимику врачей.

Команда уже зарегистрировала стартап по производству средства индивидуальной защиты: в больницы их будут поставлять к 2021 году.