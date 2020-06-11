Падение бумажного занавеса 4 11.06.2020, 12:36

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Три года безвизового режима Украины с ЕС — в цифрах и фактах.

Ровно три года назад, 11 июня 2017 года, украинцы получили возможность свободно путешествовать в Европу — вступил в силу безвизовый режим с ЕС.

«Новое время» напоминает о том, благодаря чему это стало возможным, насколько чаще стали путешествовать украинцы и может ли ЕС отменить безвиз для Украины из-за пандемии коронавируса.

Открытие границ с ЕС — как это было

Менее чем через два года после завершения Революции достоинства, в декабре 2015-го Европейская комиссия в своем докладе подтвердила успешное выполнение Украиной всех критериев, необходимых для отмены виз. Они были прописаны в Плане действий по либерализации визового режима с ЕС (его Украина получила еще в 2010 году).

17 мая 2017 года во французском Страсбурге состоялось подписание соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко, а от Евросоюза — председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

Менее чем через месяц, 11 июня 2017 года, безвиз вступил в силу.

«День, который мы запомним. Безвизовые поездки для украинцев стали реальностью. Это сближает нас», — написал в честь этой даты Дональд Туск, на тот момент — президент Европейского Совета. Свой пост в Twitter он разместил на украинском языке.

С этого дня граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, получили право на въезд в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода одного года. Правило распространяется на поездки с деловой или туристической целью, а также визиты к родственникам — но не касается тех, кто намерен прибыть в ЕС с целью трудоустройства или обучения.

Кроме биометрического паспорта, при въезде на территорию стран Шенгена гражданам Украины необходимо иметь подтверждение цели поездки, места проживания, намерения вернуться к месту постоянного проживания (как правило, обратный билет), медицинское страхование и наличие финансовых средств.

В список стран, открывшихся для украинцев, вошли государств-члены Европейского Союза (кроме Ирландии и, на тот момент, Великобритании), а также ассоциированные участники Шенгенского соглашения — Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

11 июня 2020 года пятый президент Петр Порошенко поздравил украинцев с годовщиной «падения бумажного занавеса, годами отделявшего украинцев от европейской семьи».

Три года безвизовых путешествий в цифрах

К третьей годовщине безвиза Госпогранслужба Украины обнародовала свежую статистику о том, как вырос поток путешествий из нашей страны в ЕС:

За три года украинцы совершили около 49 млн поездок в страны Евросоюза (как по биометрическим, так и по небиометрическим документам). Следует отметить, что еще год назад, после двух лет безвиза, эта цифра составляла 33 млн поездок (из них 2,5 млн — в рамках безвизового режима).

Наибольшее количество украинцев въезжают в ЕС через границу с Польшей. Также Госпогранслужба называет «активными» участки границы с Венгрией и Румынией.

Украинцы все чаще пользуются авиасообщением с ЕС, тогда как морское сообщение является наименее популярным.

Пассажиропоток украинцев в страны Евросоюза растет ежегодно. Если в 2018 году количество поездок в страны ЕС составило 17,5 млн, то в 2019-м — уже 18,65 млн.

Даже несмотря на пандемию COVID-19, которая парализовала путешествия по всему миру, в первые месяцы 2020 года число поездок из Украины в ЕС выросло. В январе и феврале 2020-го украинцы совершили 3 млн. путешествий в Евросоюз, а за аналогичный период 2019 года — 2,3 млн.

Сейчас Госпогранслужба не ведет отдельный учет граждан, пересекающих границу с биометрическими паспортами, однако в предыдущие годы число таких путешественников выросло после введения безвиза. За второй год после отмены визовых ограничений число украинцев, которые совершили поездки в рамках безвизового режима (только по биометрическим паспортам), выросло в 4,2 раза по сравнению с первым годом безвиза.

В 2019—2020 годах украинцы значительно расширили географию своих путешествий. Если в 2017 году наибольшим спросом пользовались такие страны как Италия, Германия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, то в последние годы этот список заметно пополнился другими локациями — среди них Австрия, Греция, Испания и Чехия.

Могут ли отменить безвиз из-за коронавируса?

Нет. Европейский Союз не намерен пересматривать условия безвизового режима с Украиной ни из-за пандемии коронавируса, ни по каким-либо другим причинам.

Об этом в мае 2020 года заявила Катарина Матернова, заместитель главы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширению, в интервью Европейской правде.

«Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически — как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?» — сказала Матернова.

Она подчеркнула, что ей не известно об угрозе для визовой либерализации с Украиной и по каким-либо другим причинам.

«Еврокомиссия осуществляет ежегодный пересмотр соблюдения условий визовой либерализации, и мы можем обращать внимание (государств, граждане которых путешествуют без виз) на некоторые индикаторы, но в отношении Украины не было даже оснований для такой дискуссии. И, повторюсь, нет никакой связи между визовой либерализации и текущим кризисом », — добавила она.

Кроме того, в начале мая заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква опроверг слухи о вероятности отмены для Украины безвизового режима с ЕС из-за пандемии COVID-19.

«Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими — у нас безвизовый режим не только с Европейским союзом», — отметил он.

Таким образом, украинцы и в дальнейшем будут иметь возможность свободно путешествовать в Европу.

На данный момент ЕС продлил запрет на въезд граждан третьих стран до 1 июля из-за пандемии COVID-19 (если нет особо важных причин). Как ожидается, после этой даты каждая из стран будет самостоятельно решать, намерена ли она вводить дополнительные проверки и условия для гостей из-за пределов Евросоюза (тестирование, имунный паспорт, требования пройти карантин или обсервацию и т. д.).

Уже известно, к примеру, что Греция может вновь открыться для украинцев с 1 июля. Справка об отсутствии коронавируса при этом не обязательна, как и прохождение карантина. Туристов будут выборочно тестировать в аэропорту после прибытия в Грецию.