Дмитрий Бондаренко: У Виктора Бабарико есть последний шанс победить 25 11.06.2020, 12:42

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Фото: ТАСС

Наступает решающий момент в развитии ситуации в Беларуси.

Сегодня возможный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ее инициативная группа не будет проводить сбор подписей в столице и областных городах, так как она опасается провокаций. Также сотрудники ДФР пришли с обыском в головной офис «Белгазпромбанка», который до выдвижения в президенты Беларуси возглавлял Виктор Бабарико. Заведены уголовные дела на сотрудников банка, проходят обыски у людей, связанных с потенциальным кандидатом в президенты.

Ситуацию сайту Charter97.org прокомментировал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Наступает решающий момент в развитии ситуации в Беларуси. Лукашенко четко понимает, что если он зарегистрирует сильных кандидатов, то никаких шансов остаться у власти у него нет. Поэтому он пошел ва-банк. Виктор Дмитриевич Бабарико является последним сильным кандидатом в президенты и политическим лидером, остающимся на свободе. Сегодня у него как у кандидата, с которым очень многие белорусы связывают свои надежды на изменения, есть выбор: или победить, или быть арестованным так же, как Тихановский, Статкевич, Северинец и другие.

Сколько ни говори слова «честные выборы», они от этого честными при диктатуре Лукашенко не станут. Понятно, что стратегия Бабарико заключается в том, чтобы его зарегистрировали, а потом он уже проводил более активную кампанию. Но это детское желание «написано» у него буквально на лбу. Лукашенко это прекрасно видит и ему есть, что терять.

Момент истины, о котором говорила оппозиция и многие аналитики, наступает именно сейчас. Бабарико могут арестовать и снять с выборов в самое ближайшее время. Идет война нервов. Кандидат опасается, что если он прямо сейчас призовет людей выйти на улицы, то власти его могут арестовать за этот призыв. Но если он не обратится за помощью к людям, то тогда он попадает в тюрьму за «отмывание денег и неуплату налогов» и к выборам допущен не будет.

Виктору Дмитриевичу необходимо привести свой избирательный штаб и всю инициативную группу в состояние боевой готовности. Необходимо подготовить и озвучить свое обращение к белорусам, что в случае его ареста он призывает белорусов выйти на улицы городов, чтобы защитить свой выбор, защитить своих кандидатов, начать всеобщую забастовку и кампанию гражданского неповиновения. Еще раз хочу сказать: не призвать сейчас, а предупредить власти, что такой призыв последует в случае его ареста или снятия с избирательной кампании.

У Виктора Бабарико есть последний шанс победить, но для этого нужно проявить мужские и лидерские качества. Если он продемонстрирует решимость, то народ его поддержит.