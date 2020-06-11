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В офис страховой компании «Кентавр» пришли с обыском

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  • 11.06.2020, 12:46
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В офис страховой компании «Кентавр» пришли с обыском

Обыск проводят сотрудники ДФР.

В офисе страховой компании «Кентавр» на проспекте Независимости сегодня прошли обыски. Об этом в редакцию tut.by cообщил читатель. В компании подтвердили эту информацию, но подробности пока неизвестны.

По данным читателя, обыск проводят сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. В головном офисе компании подтвердили, что обыск идет прямо сейчас. Поговорить с руководством у журналистов не получилось, потому что «оно занято». Получить официальный комментарий пока тоже не удалось.

Напомним, утром 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка начался обыск.


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