Святослав Вакарчук объявил о сложении депутатских полномочий 5 11.06.2020, 13:14

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Фото: Униан

При этом лидер партии «Голос» подчеркнул, что будет продолжать свою политическую деятельность.

Народный депутат Украины от партии «Голос» Святослав Вакарчук объявил о сложении депутатских полномочий и уже зарегистрировал соответствующее заявление, сообщает nv.ua.

В ходе пресс-конференции он заявил, что считает «свою миссию выполненной».

При этом он подчеркнул, что не намерен прекращать свою политическую деятельность и работу в партии «Голос».

«Мы есть и будем одной командой. У нас впереди грандиозные планы», — сказал Вакарчук.

По словам Вакарчука, в его ближайших планах большой образовательный проект.

16 мая 2019 года на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию «Голос».

Тогда он заявлял, что партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

На внеочередных выборах в Верховную Раду летом 2019 года за партию «Голос» проголосовало 5,82% украинцев, еще три депутата от политсилы победили на мажоритарных округах.

11 марта 2020 года Святослав Вакарчук сложил полномочия руководителя партии «Голос», вместо него была избрана Кира Рудык.

Вакарчук тогда заявил, что продолжит развитие партии в роли лидера «Голоса» — он планирует больше времени посвящать встречам с избирателями и международными партнерами.